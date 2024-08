Espargaró pense que l'avantage de Ducati disparaîtra à partir de 2025

Pol Espargaró est le pilote d'essais de l'équipe KTM. L'Espagnol a participé au Grand Prix d'Autriche la semaine dernière en tant que wildcard et a vu Ducati une nouvelle fois dominer un week-end de bout en bout grâce au double succès de Francesco Bagnaia samedi et dimanche. Lors de la course principale, hormis la victoire écrasante du Champion du monde en titre, la marque italienne a également vu sept des dix premières positions être occupées par ses motos.

Le pilote de 35 ans a fait l'éloge de Ducati pour la façon dont la marque s'est transformée en un géant du MotoGP. Une ascension notamment portée par le patron de l'équipe, Gigi Dall'Igna, et aidée par le grand nombre de Desmosedici présentes sur la grille, huit machines actuellement réparties entre quatre équipes : Ducati Team, Pramac Racing , Team VR46 et Gresini Racing.

Mais Espagaró pense également que les jours de Ducati au sommet de la discipline pourraient être comptés. En 2025, la marque de Borgo Panigale verra son nombre de motos se réduire à six avec le passage de Pramac chez Yamaha.

De plus, Ducati perdra également deux de ses éléments forts la saison prochaine puisque Jorge Martín rejoindra Aprilia et Enea Bastianini prendra le chemin de KTM avec Tech 3. Le pilote Pramac et le coéquipier de Bagnaia occupent actuellement les deuxième et troisième positions du championnat pilotes.

"[Ducati] est très supérieur. Je pense que c'est le résultat de nombreuses années d'avantage en matière de données que les autres constructeurs n'avaient pas, en plus d'autres facteurs", a déclaré Espargaró. "Ils ont été en mesure de se développer beaucoup plus rapidement et maintenant nous en souffrons."

"Mais c'est normal lorsque vous avez huit motos en piste pendant tant d'années, alors que les autres en avaient deux ou quatre au maximum. Avoir 50% de motos en moins sur la piste, c'est fou. Mais petit à petit, la situation va s'inverser, à commencer par l'année prochaine, puisqu'ils ont perdu une équipe et deux pilotes très rapides."

Jorge Martín en tête, devant Pecco Bagnaia. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

En Autriche, la course à domicile de KTM a été plutôt décevante. Le meilleur pilote de la marque, Brad Binder, a terminé cinquième à plus de 18 secondes du vainqueur. De son côté, Espargaró a terminé 11e sur la moto prototype de KTM, tandis que les deux pilotes Tech3, Pedro Acosta et Augusto Fernández, ont terminé de justesse dans les points, respectivement 13e et 15e.

Bien que l'écart avec Ducati soit considérable, Espargaró a été encouragé par ce résultat, qui place KTM devant Aprilia dans la hiérarchie.

"La première moto qui n'est pas une Ducati est une KTM. Nous sommes loin derrière, mais nous ne sommes pas les seuls à souffrir par rapport aux Ducati", a-t-il déclaré. "Aprilia par exemple, quand nous ne nous battons pas avec les Ducati, ils sont là, et aujourd'hui [dimanche] Aleix [Espargaró] a terminé deux secondes devant moi."

"Nous avons tous souffert ici, et ceux qui ont le moins souffert sont les KTM. Nous sommes venus avec beaucoup d'envie et nous pensions pouvoir faire mieux que ce qui s'est passé, mais le fait est qu'il est très difficile de se battre avec les Ducati."