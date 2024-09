Zarco : Márquez "va aller chercher les titres qui lui manquent"

Marc Márquez cherchait à se prouver qu'il restait performant en MotoGP quand il a abandonné, presque à contrecœur, son équipe de toujours, Honda, pour la Ducati satellite que lui proposait Gresini. Ses performances en début de saison lui ont déjà permis d'écarter ses doutes personnels et elles lui ont ouvert les portes de l'équipe officielle pour la saison 2025 mais il a fallu attendre le 12e rendez-vous de la saison, le GP d'Aragón, pour voir Márquez renouer avec la victoire.

Johann Zarco, qui évoque régulièrement son admiration pour l'approche de l'octuple Champion du monde, était certain que Márquez retrouverait la victoire. Le Français a même été surpris qu'il mette autant de temps avant de renouer avec la première marche du podium, et s'attend maintenant à le voir confirmer lors des prochaines saisons, quand il disposera de la Ducati de dernière génération.

"Je n'avais aucun doute qu'il allait gagner à nouveau", a estimé Zarco. "Je pensais qu'il allait nous détruire avec la Ducati. Finalement, j'ai vu qu'il avait aussi besoin d'un temps d'adaptation. Il a fallu cette piste qui glisse. Il a une adaptation incroyable, du coup il a été mieux que les autres. Mais je n'avais pas de doutes. Je pense vraiment qu'il va aller chercher les titres qui lui manquent."

Zarco est désormais convaincu que la machine Márquez est relancée. "Il va jouer le titre l'an prochain", confiait-il à Canal+ dans la foulée du GP d'Aragón. "Lui, il veut battre [Valentino] Rossi au fond de lui."

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Dès la parade des pilotes du dimanche matin, Zarco avait félicité Márquez pour ses performances au cours du week-end, mais il savait qu'il finirait par briller sur la Ducati : "Son choix de carrière ne m'a pas trop [impressionné] parce qu'il a fait toute sa carrière chez Honda, et quand il est allé chez Ducati, vu sa position, vu sa renommée et les capacités qu'il a, il n'y avait rien de trop risqué dans ces décisions."

"Le fait qu'il gagne, ça nous fait tous plaisir, parce que c'est un attaquant incroyable. On s'attendait à ce qu'il gagne très, très rapidement. Il a fallu un peu de temps et sur cette course, il a tellement dominé que c'était du Marc. Il est impressionnant ici en Aragón."

Le tracé espagnol, fait de longs virages sur la gauche qu'il adore, et la faible adhérence étaient en effet particulièrement favorables à Márquez. Zarco l'imagine-t-il gagner sur d'autres terrains cette année, malgré une Ducati GP23 souvent dominée par la GP24 ? "Oui, parce que cette pression Martín/Pecco joue beaucoup sur ces deux pilotes, donc il peut bénéficier de belles occasions", a-t-il répondu.

Les 60 victoires de Marc Márquez en MotoGP