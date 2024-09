Quartararo a fait mieux que prévu : "Je reprends vraiment du plaisir"

Pour la troisième fois de l'année seulement, après Portimão et Le Mans, Fabio Quartararo a assuré sa place en Q2 dès la première journée en piste à Misano. Tout au long de la journée, le pilote Yamaha a été dans le bon rythme et il a finalement pris une neuvième place qui lui simplifie la suite du week-end, en lui assurant une qualification sur les quatre premières lignes.

"C'est plus que ce que j'attendais", a reconnu Quartararo, habitué à souffrir quand il se confronte directement au chronomètre... même s'il sait qu'il faut encore progresser dans ce domaine. "Je m'attendais à être peut-être un petit moins moins rapide dans le time attack."

"Je pense qu'on a été assez bons [mais] la différence entre le rythme de course et le time attack est beaucoup trop petite. On voit que Bagnaia, Marc [Márquez], Morbidelli, quand ils mettent un pneu neuf pour un tour, ils sont beaucoup plus rapides. On va essayer de trouver la solution pour vraiment améliorer sur un tour. On verra si on fera un pas en avant."

Quartararo a néanmoins été ravi de ses performances dans les relais longs, rarement aussi encourageantes cette année : "C'est complètement différent, surtout sur le rythme de course, de voir qu'on état troisième, quatrième, cinquième en début de séance. C'est quelque chose qui fait vraiment plaisir. Je reprends vraiment du plaisir à piloter, même si on est vraiment tendus sur tous les freinages et tous les virages, mais au moins, on est dans des positions que l'on aime beaucoup plus."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Et malgré les réserves émises sur le rythme de qualification, dans lequel il juge "anormal" d'améliorer si peu ses chronos, Quartararo espère une bonne position dans cet exercice samedi : "Ça faisait depuis Le Mans que l'on n'était pas en Q2, donc c'est une grande aide. On va essayer de faire le maximum. On sait que c'est déjà un pas en avant. On va essayer de se qualifier sur la troisième ligne, ça serait bien."

"Le rythme de course est toujours nettement meilleur que celui des qualifications, surtout ici, où les pneus n'ont pas une énorme dégradation", a-t-il souligné. "C'est assez bien d'être en Q2 et de partir déjà mieux que 17e, ce qu'on a fait en Aragón et dans d'autres courses. J'espère vraiment me battre en qualifications pour me battre pour de meilleures positions en course."

Comment expliquer ces bonnes performances ? Yamaha semble tirer profit de son test à Misano, il y a un peu plus de deux semaines, qui lui a permis d'aborder le week-end parfaitement préparé, mais aussi du niveau d'adhérence élevé, aux antipodes de celui qu'offrait le GP d'Aragón il y a une semaine.

"On est partis avec une moto assez différente dans les réglages, c'était un petit peu mieux, avec un peu plus de feeling. On a aussi fait des tests, ça a aidé. Il faut surtout trouver une solution pour améliorer sur un tour. C'est important, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé. On a testé un nouveau châssis aujourd'hui, c'était un tout petit peu mieux."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"[On a] peut-être un petit peu plus d'adhérence, c'est ce qui nous manquait, surtout en milieu de virage. C'est vraiment un petit pas par rapport à ce dont on a besoin. Je pense qu'on a trouvé une direction."

"C'est un peu mieux [au niveau de l'adhérence], parce qu'il y a plus de motos qui sont là, il n'a pas plu le jour d'avant, il y a les MotoE qui ont roulé, il y a plus de motos qui ont lavé la piste, donc je pense que c'est assez bien", a souligné Quartararo. "Je pense qu'il manque encore un peu d'adhérence, sur notre moto plus que sur la piste."

Malgré ses performances encourageantes, le Champion du monde 2021 a ainsi senti qu'il était aux limites de sa Yamaha : "Aujourd'hui, il n'y avait pas de marge. Peut-être que demain, la piste aura plus de grip et qu'on aura une petite marge de progrès, mais aujourd'hui je me suis vraiment senti à la limite partout, dans le rythme, dans le time attack."

"On cherche du grip, c'est notre principal objectif jusqu'à la fin de la saison, et on va tout faire pour le trouver parce que je sens qu'aujourd'hui, en trouvant un tout petit peu plus de grip, on est en Q2, et ça peut changer tout le week-end. Progresser d'un ou deux dixièmes peut faire une grosse différence pendant les week-ends."