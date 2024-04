Sprint - Martín sort vainqueur après une accumulation de chutes !

La matinée avait été marquée par le passage de la pluie et des qualifications disputées sur piste humide. Le retour du soleil masquait des conditions encore très délicates sur la piste de Jerez, et le sprint l'a prouvé en voyant les pilotes tomber les uns après les autres.

Qualifié en pole position pour son Grand Prix national, une première pour lui avec Ducati, Marc Márquez n'a pas réussi à transformer l'essai pour entrer en premier dans le virage 1. À l'extinction des feux, l'Espagnol s'est fait griller la politesse par un Brad Binder dont la KTM s'est extraite tel un boulet de canon ainsi que par Jorge Martín. Le #93 s'est tout de même installé à la troisième place, alors talonné par son frère et par Pecco Bagnaia.

Avant la fin du premier tour, Martín avait pris la tête, tandis que derrière lui, la lutte était rude pour faire de l'ordre parmi ses poursuivants. Les pilotes Gresini Racing croisaient alors le fer avec les VR46, ainsi que les Ducati officielles et la KTM de Binder.

Dès le premier tour, Aleix Espargaró et Jack Miller sont allés mordre la poussière, premiers d'une longue série de pilotes partis à la faute. Puis, c'est à l'avant que la hiérarchie a été chamboulée, et ce d'abord au détriment de Pecco Bagnaia. Le champion en titre était encore cinquième après deux tours lorsqu'il s'est retrouvé pris en sandwich entre Marco Bezzecchi, à l'extérieur, et Brad Binder à l'intérieur dans un virage 1 bouchonné, et l'Italien n'a pu éviter la chute. Après avoir brièvement analysé les faits, les commissaires ont conclu à un incident de course.

Bezzecchi s'est loupé à nouveau plus tard et a perdu encore des places. Mais c'est son coéquipier, Fabio Di Giannantonio, lui aussi présent dans ce groupe, qui est tombé, parti seul à la faute. Les écarts se sont alors légèrement creusés, suffisamment pour que l'on pense la hiérarchie déjà grandement établie. On en était très loin...

Márquez leader, avant de tomber

Devant, Martín avait tenté de s'échapper, mais c'était sans compter sur le retour de Márquez, de plus en plus pressant dans sa roue. À mi-chemin, le #93 a porté une attaque réussie en profitant du temps perdu par son adversaire à la sortie du virage 7 et, sous les acclamations des tribunes, il a pris les commandes de ce sprint.

On pensait la course stabilisée... C'était sans compter sur un neuvième tour complètement fou où, en l'espace de quatre virages, cinq des premiers pilotes sont tombés ! Il y eut d'abord la chute conjointe de Álex Márquez, Brad Binder et Enea Bastianini, puis Marco Bezzecchi.

Puis ce fut au tour de Marc Márquez ! Comme à Austin, en course principale, le #93 n'a donc pas tenu longtemps en position de leader.

Comme si la piste était soudain devenue une véritable patinoire, elle ne semblait plus accepter la moindre moto. C'est ainsi que, quelques instants à peine plus tard, Maverick Viñales, qui s'était retrouvé troisième, est tombé à son tour !

Tous n'ont pas abandonné après ces accidents, et Marc Márquez, notamment, a repris la course, les points restant possibles compte tenu du grand nombre de chutes ayant fortement réduit le nombre de machines en piste. Un accrochage avec Joan Mir lui a toutefois causé une pénalité, les commissaires lui imposant de rendre une position.

Les trois hommes qui formaient désormais le podium ne pouvaient que prier pour que le drapeau à damier arrive le plus tôt possible, tant ce sprint semblait s'être transformé en roulette russe. Mais force est de constater que Jorge Martín s'est montré solide, lui qui n'a plus été inquiété pour aller chercher la victoire.

Derrière lui, Pedro Acosta a empoché de gros points malgré près de trois secondes de retard, puisqu'il a validé la deuxième place. Et la médaille de bronze ? Eh bien, elle est revenue à Fabio Quartararo, à la fête dans ce sprint un peu dingue ! Parti 23e, le Français a arraché ce top 3 d'un cheveu en résistant à Dani Pedrosa, classé quatrième. Le contrôle des pressions de pneus allait cependant changer ce classement après la course, puisque Quartararo a écopé d'une pénalité le faisant rétrograder à la cinquième place et promouvant Pedrosa en troisième position.

Johann Zarco pouvait lui aussi prétendre à un excellent résultat, cependant il est tombé dans le dernier virage alors qu'il talonnait Franco Morbidelli pour tenter d'entrer dans le top 5. Tout cela permet à Marc Márquez de se classer sixième, en profitant également d'une pénalité reçue par Raúl Fernández.

Pour compléter la liste de 15 chutes qui ont émaillé ce sprint (!), il faut signaler qu'en fond de classement, Álex Rins est tombé dans la seconde moitié de la course, puis Stefan Bradl et Luca Marini dans le dernier tour.

Dès demain, tout le monde aura une chance de se refaire, avec cette fois une distance doublée pour la course principale dont le départ sera donné à 14h, avec la même grille.

GP d'Espagne - Course sprint MotoGP