Sprint - Viñales vainqueur devant Márquez, Bagnaia à la faute

Bien que diminué par une gastro-entérite depuis le début du week-end, Maverick Viñales a remporté la course sprint à Portimão devant Marc Márquez, qui a assuré le spectacle. Jorge Martín a dû se contenter de la troisième place devant Pecco Bagnaia, lequel aurait probablement gagné sans une erreur.

Les pilotes ont presque tous choisi le pneu tendre à l'arrière, Fabio Quartararo étant le seul à préférer le dur. À l'avant, c'est le dur qui a été privilégié avec pour seules exceptions Takaaki Nakagami et les pilotes Yamaha, qui ont choisi le medium.

Sur le circuit où il s'était blessé l'an passé, Enea Bastianini a signé la pole dans la matinée, devant Viñales, Martín, Bagnaia et Jack Miller. L'Italien n'a pourtant pas pris un bon envol depuis l'avant de la grille et c'est Viñales qui a fait le holeshot, mais il a immédiatement été attaqué par Miller et Bagnaia, qui ont pris l'avantage.

Bastianini était quatrième après les premiers virages, devant Marc Márquez, parti huitième après sa chute en Q2, Martín et Brad Binder. Le #93 a doublé Bastianini avant la fin du premier tour, conclu au dixième rang par Fabio Quartararo et au 17e par Johann Zarco.

Márquez a réalisé un dépassement audacieux sur Viñales au deuxième tour et devant eux, Bagnaia s'est emparé de la première place dans le tout dernier virage. La remontée de Márquez a continué au troisième tour, après une petite erreur de Miller, ensuite été avalé par Viñales puis Martín, qui s'était défait de Bastianini.

Derrière eux, plusieurs pilotes sont partis à la faute successivement : Álex Rins, neuvième en début d'épreuve, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio puis Binder, le mieux placé des quatre, ont chuté coup sur coup.

Au quatrième des 12 tours au programme, Márquez avait près de sept dixièmes à combler sur Bagnaia. Il a commencé à réduire l'écart mais avant le cap de la mi-course, il a dû ouvrir sa trajectoire au virage 5, permettant à Viñales de repasser devant lui et à Bagnaia de se bâtir une avance d'une seconde pleine. Dans le tour suivant, Martín a pris à son tour l'avantage sur le pilote Gresini.

L'erreur de Bagnaia

Alors que Bagnaia caracolait en tête avec une avance restée supérieure à neuf dixièmes, il a manqué son freinage au premier virage à trois tours du but, et n'a repris la piste qu'en quatrième position, et à distance des trois nouveaux leaders.

Le champion en titre désormais exclu de la course à la victoire, Viñales était en tête sous la menace de Martín, avec Márquez en embuscade. Le pilote Pramac n'a jamais pu porter une attaque et dans les deux derniers tours, il a même perdu le contact, pour être finalement dépassé par Márquez dans l'ultime boucle.

Viñales avait pris une seconde d'avance et n'a plus été menacé. L'Espagnol a ainsi signé son premier succès avec l'Aprilia, même s'il ne s'agit "que" d'une course sprint, devant ses deux compatriotes. Bagnaia a finalement pris la quatrième place devant Miller et Bastianini.

Pedro Acosta s'est offert la septième place après un dépassement sur Aleix Espargaró, huitième sous le drapeau à damier, tandis que le dernier point est revenu à Fabio Quartararo. Raúl Fernández a complété le top 10.

Plus en forme ce week-end, Marco Bezzecchi n'a cependant pas pu faire mieux que la 11e place, devant le héros local Miguel Oliveira et Álex Márquez. Joan Mir a été le meilleur représentant de Honda, à la 14e place. Franco Morbidelli a encore été distancé et na pris que la 16e place.

GP du Portugal - Course sprint MotoGP