Stoner : Le manque d'écoute de Ducati rend Dovizioso "malheureux"

Andrea Dovizioso et Ducati ont confirmé leur séparation à la fin de la saison 2020 lors du week-end du Grand Prix d'Autriche, bien que les détails de leur divorce aient jusqu'à présent été étroitement gardés secrets par toutes les parties.

Casey Stoner, qui a remporté le titre mondial en 2007 avec Ducati, a quitté son rôle de pilote d'essai avec la marque italienne en 2018 car il avait le sentiment que celle-ci n'écoutait pas ses commentaires. L'Australien avait déjà quitté Ducati pour Honda en 2011 après avoir ressenti un manque d'amour similaire. S'exprimant dans le podcast du Grand Prix d'Australie, Stoner a exprimé sa déception à l'égard de Ducati et a critiqué son apparente incapacité à "vraiment s'occuper des pilotes".

"Oui, je suis assez déçu par Ducati", a déclaré Stoner au podcast lors d'une longue interview, lorsqu'il lui a été demandé ce qu'il pensait du départ de Dovizioso de l'équipe italienne. "On pourrait penser qu'après toutes ces années, ils auraient appris à vraiment s'occuper des pilotes."

Lire aussi : Petrucci a hâte de rejoindre KTM et espère bien finir avec Ducati

Selon Stoner, le pilier de Ducati n'est pas suffisamment écouté et il s'agit-là de l'une des raisons pour lesquelles l'Italien a fini par tomber en désamour du projet proposé pour le futur, en dépit de neuf saisons passées dans ce qui était devenu sa seconde famille. "Andrea a essayé de faire le boulot, comme moi, et une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Ducati en tant que pilote d'essai était que nous ne pouvions pas leur faire comprendre les changements requis pour le pilote."

"S'ils ne le voyaient pas dans les données, ils ne le voyaient pas vraiment comme pertinent", regrette l'Australien. "Tout ce qui concerne une moto, c'est une question de sensations pour le pilote. Ce n'est pas comme une voiture, où vous êtes attaché et que vous n'avez devant vous que certains éléments, comme la direction, le frein et l'accélérateur. Sur la moto, s'il y a juste une petite différence dans la position de pilotage, cela va changer la façon dont la moto se déplace et les sensations qu'elle procure, donc tout se répercute sur le pilote."

Le manque d'écoute, "ce qui rend Dovizioso malheureux"

Récemment, Ducati avait peiné à se laisser convaincre de réaliser des changements pour faciliter l'appréhension du pilotage de la moto par Jorge Lorenzo. Mais l'association avait fini par signer une paire de succès une fois ce confort de pilotage ressenti par l'Espagnol. C'est néanmoins alors au cœur d'un cycle de contre-performances et alors que celui-ci trouvait encore sa confiance en sa monture que la décision de ne pas poursuivre avec lui avait été prise par la marque italienne, un poil trop tôt, et qu'il avait été ensuite décidé de le remplacer par Danilo Petrucci.

"Quand ils ont quelqu'un de bon pour relayer cette information comme Andrea, alors ils doivent l'écouter, et c'est une grande partie de ce qui rend Andrea malheureux", poursuit Stoner, certain que l'équipe italienne aurait eu beaucoup à gagner à laisser Dovizioso prendre autant de place dans le développement de la Panigale que n'en a Marc Márquez chez Honda.

"Cela fait des années et des années maintenant que tout passe par les données ; tout ce qui concerne le moteur et l'aérodynamique, et c'est à peu près une seule personne qui prend la décision. Désormais, elle est très proche d'être une moto fantastique, mais il lui manque toujours ce point fondamental qui est le virage, et c'est quelque chose qui vient du pilote et de son feeling avec le châssis. C'est juste quelque chose qui a toujours manqué."

Stoner a utilisé les médias sociaux immédiatement après l'annonce du départ de Dovizioso pour déclarer que Ducati "ne pouvait pas se permettre" de perdre un pilote du calibre de l'Italien. Dovizioso, qui n'est actuellement qu'à trois points des commandes du Championnat du monde 2020, admet ne pas encore avoir de "plan B" pour 2021.