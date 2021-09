Suzuki n'a pas utilisé le holeshot device à Silverstone

Au Red Bull Ring, Joan Mir était dithyrambique au moment d'évoquer le holeshot device apparu à l'arrière de sa Suzuki. L'Espagnol a pu se battre pour la victoire dans la première course et il a joué le podium dans la seconde, deux bons résultats dus selon lui à un dispositif qui a remis son équipe sur un "pied d'égalité" avec ses rivales. Cette évolution attendue durant plusieurs mois n'a pourtant pas été utilisée au cours du week-end de Silverstone. Le circuit anglais offre peu de virages lents et donc peu de grosses accélérations où la mouture actuelle du holeshot device aurait pu faire la différence.

"Comme je l'ai dit en Autriche, ce n'est que la première version du système, et il a besoin d'être travaillé", a expliqué Mir. "Il faut encore une évolution. À Silverstone, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut l'utiliser et le déficit serait supérieur au gain. Donc je ne l'ai pas utilisé pour cette raison. J'ai eu quelques soucis en Autriche, mais j'avais un gain à l'accélération. [En Grande-Bretagne], je pense qu'on peut s'en servir à certains endroits, en sortant des virages 6 et 10. Ça peut donner un avantage mais pour nous, ça serait un gain de deux ou trois dixièmes [au tour] et on perdrait plus de temps si on l'utilisait."

Pecco Bagnaia connaît bien le holeshot device puisqu'il est apparu sur la Ducati avant les autres machines. Il comprend le choix fait par l'équipe Championne du monde puisque le système n'est pas encore aussi peaufiné que sur sa Desmosedici : "Suzuki l'a introduit à la dernière course et ils doivent peut-être le développer un peu plus, parce que dans la première manche, leur moto s'abaissait très vite, et [à Silverstone] ça peut créer des mouvements", a expliqué l'Italien. "Je pense qu'on a le meilleur [holeshot device] sur notre moto et ce n'est pas un souci de l'utiliser. Ça aide aussi au freinage donc ce n'est pas un problème."

Au Red Bull Ring, le rapport était en faveur du holeshot device puisque Joan Mir sentait un gain dans ses temps au tour malgré des freinages rendus plus difficiles par le changement de position de la moto. L'Espagnol confirme les propos de Bagnaia : il n'arrivait pas à afficher le même rythme que son rival en sortant de certains virages de Silverstone mais le système de Suzuki n'était de toute façon pas encore suffisamment au point.

"En Autriche, il y avait beaucoup de freinages et d'accélérations mais j'avais du mal. L'an dernier j'étais vraiment nettement meilleur au freinage. Cette fois, je n'ai pu faire aucun dépassement au freinage. J'avais besoin de beaucoup de place pour ralentir la moto et c'était visible. Et [à Silverstone], il n'y a beaucoup de grosses accélérations. Je crois que je perds cinq dixièmes sur Bagnaia dans le deuxième secteur, à la sortie du virage 6. C'est ça dans certains virages, pas tous, mais dans des courbes comme ça, le dispositif peut aider. Mais à ce stade, il n'est pas prêt à être utilisé sur une piste de ce type. Notre moto fonctionne bien, on a d'autres points positifs et j'espère avoir un nouveau dispositif rapidement."

Le holeshot device était redouté par certains pilotes au départ à Silverstone, après la mésaventure de Jack Miller en 2019. Le système est conçu pour que la moto remonte automatiquement quand le pilote freine mais le virage de Copse ne marque pas un freinage appuyé et la machine de Miller était restée en position basse. Aucun problème n'a été signalé dimanche.