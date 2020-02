Suzuki prépare son "holeshot device" pour le Qatar

O.P., Sepang - L'année dernière, Ducati a introduit un dispositif permettant aux pilotes d'abaisser leur suspension arrière au moment du départ, un système depuis connu sous le nom de "holeshot device". Comme bien souvent, les innovations du constructeur italien font des émules et c'est ainsi que Yamaha a travaillé sur un système similaire pendant l'hiver et l'a introduit lors des essais de cette semaine, à Sepang. Et Suzuki n'est pas loin derrière : l'équipe d'Hamamatsu est sur le point de disposer elle aussi d'une fonctionnalité similaire sur sa GSX-RR.

Le plan de Suzuki est de pouvoir présenter son "holeshot device" lors du prochain test, qui se tiendra au Qatar du 22 au 24 février, ou au plus tard lors du premier Grand Prix deux semaines plus tard. "Suzuki y travaille. Si ce n'est pas pour le test du Qatar, je pense que ce sera pour la course", confirme Álex Rins. "Cela améliore de petites choses. L'année dernière, on a déjà vu quelque chose dans les lignes droites sur les Ducati, avec l'arrière qui s'abaissait. On verra, il faut que l'on innove."

Un programme d'essais très riche

Suzuki ne s'est pas contenté de travailler sur ce dispositif cet hiver. Le constructeur s'est en effet présenté sur ces essais avec un programme on ne peut plus chargé. Châssis, bras oscillant, électronique, package aéro, nouvelles fourches, travail sur les réglages et les stratégies, spécification moteur à reconfirmer… Hamamatsu avait vu grand pour son programme d'essais !

"Avant le début de ces essais, j'avais peur que nous n'ayons pas le temps de tout passer en revue, mais nous y sommes parvenus et nous avons trouvé une bonne direction. Ce test visait à essayer ces nouvelles pièces, puis au prochain test nous travaillerons pour confirmer le package plus précisément et tout finaliser", explique Ken Kawauchi, directeur technique.

Ces châssis et carénages étaient la partie la plus visible du travail d'Álex Rins et de Joan Mir cette semaine, et si des points négatifs ont été identifiés, c'est bien le nouveau châssis qui semble emporter leur approbation. "Je suis assez content de ce test", commente Rins, qui a notamment réalisé aujourd'hui deux petites simulations de huit tours visant à comparer le châssis standard et le nouveau, des séries de tours durant lesquelles il s'est montré rapide et régulier.

"J'ai essayé deux ou trois châssis, des pneus, de l'électronique, des petites choses. Avec le nouveau châssis, on a été très rapides dans les premiers tours et aussi assez constants. Il offre plus de stabilité et il m'aide. J'ai amélioré mon temps au tour et mon rythme. Au Qatar, il faudra que l'on compare à nouveau ces deux châssis et d'autres détails", explique le pilote catalan. "Sur le châssis, je pense que nous avons fait un gros pas en avant. Je peux être plus constant au niveau du chrono pour la course, j'ai fait beaucoup de tours en 1'59 [samedi], ça veut dire que nous sommes sur le bon chemin."

Álex Rins a terminé ces essais avec le troisième meilleur temps, à un dixième seulement de Fabio Quartararo. Satisfait de son rythme, qui a impressionné la concurrence, le Catalan est surtout heureux d'avoir progressé sur un tour, lui qui a souvent péché en qualifications et s'est ainsi compliqué la vie pour les débuts de course en 2019. "J'ai essayé les nouveaux pneus et j'ai pu faire un bon tour. On est très compétitifs en termes de rythme et sur le temps au tour, ce qui m'a posé problème l'année dernière. Quand on se sent à l'aise sur la moto, on peut se donner un peu plus", souligne-t-il.

Joan Mir n'a pas non plus démérité, alors qu'il s'est classé 11e aux temps combinés. Lui aussi convaincu par le nouveau châssis, il lui trouve des avantages dans les virages et sur les freins, mais estime que le grip doit encore être amélioré. "On dirait qu'avec le nouveau châssis, la moto tourne plus facilement. Il n'est pas meilleur sur un seul domaine, il est un peu mieux dans tous les domaines, donc c'est assez intéressant. Aujourd'hui, je n'ai pas pu l'essayer, j'ai dû travailler avec l'ancien. Je pense que nous avons quand même fait du bon travail", retient-il.

Le Majorquin, qui a également travaillé cette semaine à l'amélioration de sa position de pilotage afin d'optimiser la répartition des masses, se dit satisfait, bien qu'il n'ait pas réalisé de vrai time attack ce dimanche, ayant déjà utilisé le pneu adéquat hier : "Nous avons mis le pneu soft hier et ces trois dixièmes qui me manquent, je pense qu'ils sont dans ce pneu. Ce sont trois journées positives de tests, je pense que nous sommes parmi les plus rapides donc c'est important. Nous verrons au Qatar."

Le travail des titulaires a été appuyé par celui de Sylvain Guintoli, qui a réalisé un peu plus de 300 tours pour en six jours, et de Takuya Tsuda, qui a pris le relais dimanche en fin de journée. Il se poursuivra dans deux semaines au Qatar, pour le dernier test permettant de préparer le début de saison.

