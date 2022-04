Sans "rien", le team VR46 attend des nouvelles de son matériel

Charger le lecteur audio

Avec le retard pris par deux avions-cargos affrétés par la Dorna pour transporter le matériel de l'intégralité du plateau MotoGP, Moto2 et Moto3 de l'Indonésie en Argentine, la situation est critique du côté du team VR46. Avec l'équipe Gresini, la structure de Valentino Rossi est la seule en MotoGP à n'avoir absolument rien reçu de son matériel, et attend l'arrivée de ses caisses, qui est prévue demain dans la soirée.

"C'est très difficile pour nous, nous n'avons pas les casques, nous n'avons rien", a expliqué Luca Marini, qui projette une nuit de vendredi à samedi plus qu'intense. "Ça nous pénalise énormément. Nous avons mis la combinaison en caisse directement après la course sous la pluie en Indonésie et j'imagine qu'elle sera pleine de moisissure", a-t-il poursuivi.

"Les caisses arriveront tard dans la soirée donc nous devons essayer de préparer notre lieu de travail le plus tôt possible, préparer toutes les choses pour lesquelles nous avons normalement tout le jeudi à disposition, et là nous devrons les faire en quelques heures. Nous devrons aussi aller dormir car ça sera une journée bien stressante."

"Ça nous pénalise beaucoup mais la situation est telle qu'elle est. Nous devons nous adapter et essayer de nous entraider. Si les mécaniciens ont besoin [d'aide] dans le box, [Marco Bezzecchi] et moi leur donneront un coup de main, nous ferons notre possible et, nous, nous aurons besoin d'aide pour notre zone de travail. Il y aura beaucoup de personnes qui aideront, nous sommes une grande équipe, aussi avec le team de Moto2."

Pour l'heure, la Dorna espère voir les choses rentrer dans l'ordre et a modifié le planning du week-end, avec l'ensemble des séances d'essais et des qualifications qui se tiendront samedi. Une solution qui permettrait au Grand Prix de se tenir, même si elle signifie beaucoup de travail à effectuer, et qui vient s'ajouter à la découverte du circuit par les deux pilotes de l'équipe, qui n'y ont jamais roulé en catégorie reine.

"C'est une situation qui est très compliquée et qui n'est pas facile à gérer, même pour nous, les pilotes, car ça sera dur [de faire] autant de tours en une seule journée [...] Et [comme] nous n'avons jamais roulé ici avec une MotoGP, ce sera un autre facteur qui complique la situation mais selon moi il faut essayer de faire le meilleur travail possible, donner le maximum, mettre à profit tout le temps que nous avons pour tout préparer et pour être prêts à affronter une situation compliquée comme celle-ci."

L'incertitude demeure cependant quant à l'arrivée à temps des avions-cargos, ce qui pourrait provoquer l'annulation ou le report du Grand Prix. Marini a reconnu ne pas avoir "d'autres nouvelles" et être dans l'attente de plus amples informations. "On nous a dit qu'on nous tiendrait au courant dans les prochaines heures. Nous essayons malgré tout de préparer le week-end comme si tout était... normal, disons", a-t-il conclu.