La fin du soutien de Red Bull à Tech3 à l'étude

De récents bruits de couloir puis des informations rapportées par Speedweek, organe de presse allemand appartenant au même groupe que Red Bull, ont laissé entendre ces derniers jours que le fabricant de boissons énergétiques mettrait un terme la saison prochaine au soutien qu'il apporte à Tech3. Sans confirmer l'information, Hervé Poncharal n'a pas caché que la question est bel et bien discutée actuellement par les deux groupes.

"Red Bull et KTM sont deux entreprises autrichiennes, ils parlent la même langue, leur quartier général est à 45 minutes l'un de l'autre, je pense donc qu'ils parlent actuellement de beaucoup de choses. Je sais qu'ils parlent aussi de Tech3", indique le patron du team Tech3 lorsque le site officiel du MotoGP l'interroge sur cette question ce vendredi.

Il serait surprenant que Red Bull décide de cesser de soutenir Tech3 après deux des trois années de contrat du programme actuel de l'équipe française avec le constructeur de Mattighofen, et ce d'autant plus que le team a récemment fêté la première victoire de son Histoire et fait rouler celui qui est actuellement le premier pilote KTM au classement, Miguel Oliveira... Et pourtant, Hervé Poncharal admet que le sujet est sur la table.

"Notre contrat est avec KTM, et pour trois ans de 2019 à 2021. Nous n'avons pas de problème pour la saison prochaine", assure-t-il. "La seule question c'est que je crois que la direction autrichienne de Red Bull et de KTM discute actuellement de ce que seront les couleurs de nos motos l'année prochaine. C'est la question principale, mais ce n'est pas ce qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète c'est de placer Iker [Lekuona] et Miguel en bonne position à la fin de l'année."

"Miguel est actuellement le premier pilote KTM au classement, il est huitième à 25 points du premier, alors je pense que nous ne faisons pas un mauvais travail. Si quelqu'un veut rester avec nous, il est le bienvenu, et si quelqu'un veut nous laisser tomber il est le bienvenu également", conclut le team manager fermement.

Dans la lignée du modèle appliqué en Formule 1 avec l'équipe officielle RBR et l'équipe AlphaTauri (anciennement Toro Rosso), Red Bull apporte un soutien important et visible à deux équipes en MotoGP : le team officiel KTM qui porte les logos de la marque autrichienne, et le team Tech3 dont les livrées font la promotion d'un autre produit du groupe, le Red Bull Cola, à la fois en MotoGP et en Moto3.

Il est estimé que le tiers du budget annuel de KTM, soit environ dix millions d'euros proviendrait de Red Bull et que, sur cette somme, trois millions auraient été investis cette année pour le team Tech3, ce qui vient s'ajouter au lien que Red Bull entretient avec l'équipe Repsol Honda et au sponsoring de plusieurs pilotes de la catégorie reine. L'éventuelle sortie de Red Bull du budget de Tech3 rendrait donc l'équipe dépendante de KTM ou en quête d'un nouveau plan de sponsoring en capacité de combler ce qui serait un manque important en vue de 2021, saison pour laquelle Danilo Petrucci et Iker Lecuona ont d'ores et déjà été confirmés.