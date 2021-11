Test Jerez, J2 - Bagnaia conclut l'année devant Quartararo

La saison 2021 est bel et bien terminée ! Moins d'une semaine après la dernière course de l'année à Valence, les pilotes étaient en piste pour l'ultime fois de l'année depuis jeudi sur le circuit de Jerez, afin d'évaluer des nouveautés en vue de la prochaine campagne. Le meilleur temps est revenu à Pecco Bagnaia, avec une confortable avance sur Fabio Quartararo.

L'Italien a pris la tête dans la deuxième heure d'essais de la journée et a longtemps conservé huit dixièmes d'avance sur Takaaki Nakagami. Avant la mi-journée, le vent s'est levé sur le circuit de Jerez, pour souffler dans une direction différente du premier jour. Dans ces conditions difficiles, peu de pilotes ont roulé en début d'après-midi mais ils ont ensuite pu reprendre leur roulage et ont été plusieurs à se rapprocher de Bagnaia, sans pour autant menacer son chrono. Comme jeudi, la piste est restée quasi-déserte dans la dernière heure, avec un asphalte tombant à 17°C, ce qui a scellé l'avantage du pilote Ducati.

"Je pense qu'il a pris ce pneu soft au bon moment", a analysé Johann Zarco, de son côté auteur du 17e chrono du jour. "C'était encore le matin, le vent commençait à souffler mais il a réussi à passer au travers. Et comme il se sentait déjà bien avec le medium hier, là il a su faire l'extra performance avec le tendre. Mais ensuite, le vent s'est levé. [...] À mon avis, il a utilisé le pneu soft à un meilleur moment, vu qu'il se sent bien."

Zarco a pu découvrir le nouveau carénage de Ducati ce vendredi, déjà évalué par Bagnaia et Jack Miller jeudi dans l'équipe officielle. La firme de Borgo Panigale avait des nouveautés significatives pour ce test, avec également un nouvel échappement long et son nouveau moteur.

Quartararo s'est rapproché à 0"452 de Bagnaia dans l'un de ses derniers tours rapides. Contrairement à son rival, le Champion du monde 2021 devait rouler sans importantes nouveautés. Sa M1 était dotée des pièces déjà apparues au test de Misano et le nouveau moteur n'offre pas encore le gain de puissance espéré. La Yamaha devrait recevoir de plus grosses évolutions au test de Sepang au début de l'année 2022, la marque se donnant jusqu'au test de Mandalika pour valider la nouvelle spécification de son moteur alors que certaines de ses rivales ont déjà la version définitive, à l'image de Suzuki.

Au guidon de la GSX-RR, Álex Rins, a signé le quatrième temps, testant le carénage dont Joan Mir disposait jeudi, ainsi que le nouveau moteur. Il a devancé Pol Espargaró, qui a roulé avec le prototype 2022, chose qu'il n'avait pas faite jeudi pour reprendre le rythme sur une Honda plus familière, quelques jours après sa lourde chute à Valence. Souffrant encore des côtes et du poignet, le Catalan a devancé Maverick Viñales, venu conclure un top 5 composé de cinq motos différentes. Son Aprilia n'était pas doté d'importantes nouveautés et il en a profité pour travailler sur son pilotage et notamment la position sur la moto.

Le top 10 a été complété par Mir, Nakagami, Enea Bastianini, Jack Miller et Álex Márquez, qui a troqué le prototype 2022 pour repasser sur la machine 2021 ce vendredi. Après avoir été ralenti par des soucis techniques jeudi, Brad Binder a pu tester les nouveautés apportées par KTM, au niveau de l'aérodynamique et du moteur. Le Sud-Africain a devancé Luca Marini, qui comme Bastianini découvrait la Ducati 2021 cette semaine, même s'il l'abandonnera pour le modèle 2022 l'an prochain, contrairement à son ancien coéquipier. Marini porte désormais les couleurs de VR46, nouveau venu en MotoGP, et Bastianini celles du team Gresini, qui a quitté Aprilia pour Ducati.

Andrea Dovizioso découvrait la version la plus récente de la Yamaha après une fin de saison sur le modèle 2019. Celui qui deviendra le vétéran du plateau en 2022 a devancé de deux places Franco Morbidelli, pilote de l'équipe officielle, les deux Italiens étant séparés par Miguel Oliveira.

La lutte entre les cinq rookies a été remportée par Fabio Di Giannantonio, qui a devancé Raúl Fernández. Remy Gardner a pris la 22e place, Marco Bezzecchi la 25e et Darryn Binder la 26e. Ce dernier a été distancé dans les deux journées, devant s'adapter à une machine encore plus différente puisqu'il ne vient pas du Moto2 mais du Moto3, une première depuis Jack Miller.

Le MotoGP va maintenant entrer dans sa pause hivernale. Les pilotes titulaires ne remonteront sur leurs machines que l'an prochain lors des essais prévus à Sepang. Les rookies et pilotes d'essais pourront prendre part au Shakedown Test à partir du 31 janvier, tandis que l'ensemble du plateau participera aux essais débutant le 5 février sur le circuit malaisien.

Test Jerez - Jour 2

Pos. Pilote Moto Chrono/Écart Tours 1 P. Bagnaia Ducati 1'36"872 42 2 F. Quartararo Yamaha +0"452 68 3 A. Rins Suzuki +0"551 59 4 P. Espargaró Honda +0"624 46 5 M. Viñales Aprilia +0"750 82 6 J. Mir Suzuki +0"762 73 7 T. Nakagami Honda +0"800 36 8 E. Bastianini Ducati +0"826 25 9 J. Miller Ducati +0"845 39 10 A. Márquez Honda +0"888 56 11 B. Binder KTM +1"070 56 12 L. Marini Ducati +1"153 56 13 A. Dovizioso Yamaha +1"157 58 14 M. Oliveira KTM +1"213 56 15 F. Morbidelli Yamaha +1"228 30 16 A. Espargaró Aprilia +1"277 55 17 J. Zarco Yamaha +1"288 65 18 J. Martín Ducati +1"563 34 19 F. Di Giannantonio Ducati +1"656 45 20 R. Fernandez KTM +1"819 55 21 L. Savadori Ducati +1"852 60 22 R. Gardner KTM +1"856 64 23 S. Guintoli Suzuki +2"168 56 24 D. Pedrosa KTM +2"313 58 25 M. Bezzecchi Ducati +2"440 62 26 D. Binder Yamaha +3"069 55 27 S. Bradl Honda - 0 28 M. Kallio KTM - 0 29 T. Tsuda Suzuki - 0