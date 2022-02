Test Mandalika, J3 - Cinq motos différentes dans le top 5

Charger le lecteur audio

Les pilotes MotoGP réalisent ce dimanche la dernière journée d'essais de pré-saison, trois semaines avant la course inaugurale de ce championnat 2022, qui aura lieu au Qatar. Sur un circuit de Mandalika qu'ils ont découvert vendredi et qu'ils retrouveront dans cinq semaines pour une première édition du Grand Prix d'Indonésie, les tours s'enchaînent pour ceux qui ont encore des cases à cocher dans leur préparation.

À 13h heure locale, Andrea Dovizioso a ainsi déjà ajouté 59 tours à son compteur, Takaaki Nakagami 57 et Johann Zarco 56. Le pilote français fait pourtant partie de ceux qui sont tombés ce matin, piégé par le virage 11 peu après 12h. Avant lui, on avait également vu Álex Márquez partir à la faute dans le virage 1.

Du côté des chronos, c'est Pol Espargaró qui mène le classement depuis le début de la matinée, avec un temps de 1'31"060, le meilleur que l'on ait vu à ce stade sur le circuit de Mandalika. L'Espagnol a ainsi amélioré de 0"229 le chrono établi samedi par Luca Marini, également battu mais de 14 millièmes seulement par Fabio Quartararo. Le pilote Yamaha, qui hier disait précisément vouloir progresser sur le time attack, devance de 0"110 l'Aprilia d'Aleix Espargaró et de 0"051 supplémentaires la Ducati de Pecco Bagnaia.

Le classement reste très serré, puisqu'il ne faut regarder que 41 millièmes plus loin pour trouver Álex Rins sur la Suzuki, cinquième moto différente parmi les cinq premières places. Maverick Viñales, sur la deuxième Aprilia, n'a concédé pour sa part qu'un millième à son compatriote, puis vient Zarco à 0"428 du temps de référence.

Avec son chrono d'hier, Marc Márquez reste plus rapide que le pilote Pramac, pour sept petits millièmes, alors qu'il pointe bien plus loin ce matin. Il convient toutefois de rappeler que cette journée, plus encore que les précédentes, livrera un classement particulièrement difficile à interpréter puisque beaucoup de pilotes la mettent à profit pour réaliser de longues séries de tours, voire des simulations de course, et certains laissent de côté l'exercice spécifique du time attack, forcément payant pour bien figurer.

La première KTM dans la hiérarchie de ce matin est celle de Brad Binder, dixième à 0"682. À ce stade de la journée, les écarts restent si minimes que son coéquipier, Miguel Oliveira, n'occupe que la 18e place alors qu'il accuse tout juste une seconde de retard sur le leader.

Les pilotes observent actuellement une courte pause déjeuner, puis ils pourront reprendre leurs essais. La piste est ouverte jusqu'à 17h heure locale, soit 10h en France métropolitaine, mais les contraintes logistiques du retour en Europe ainsi que la fatigue devraient mener à un après-midi relativement calme et la phase prévue spécifiquement pour les essais de départ a même été avancée à ce tout début d'après-midi au lieu de la fin de journée.

Rappelons que Raúl Fernández et Joan Mir ne sont pas en piste. Le pilote Tech3 a été arrêté par les médecins à cause des troubles qui font suite à sa lourde chute de samedi, tandis que le Majorquin souffre d'une intoxication alimentaire. Jorge Martín, qui n'a fait que 13 tours, va lui aussi se reposer après être à nouveau tombé.

Test Mandalika - Jour 3 - Chronos à 13h

Pos. Pilote Moto Chrono/Écart Tours 1 P. Espargaró Honda 1'31"060 34 2 F. Quartararo Yamaha +0"215 47 3 A. Espargaró Aprilia +0"325 33 4 P. Bagnaia Ducati +0"376 43 5 Á. Rins Suzuki +0"417 46 6 M. Viñales Aprilia +0"418 40 7 J. Zarco Ducati +0"428 56 8 Á. Márquez Honda +0"543 52 9 L. Marini Ducati +0"605 40 10 B. Binder KTM +0"682 35 11 T. Nakagami Honda +0"758 48 12 J. Miller Ducati +0"810 50 13 A. Dovizioso Yamaha +0"830 59 14 M. Bezzecchi Ducati +0"841 38 15 F. Di Giannantonio Ducati +0"855 38 16 M. Márquez Honda +0"892 35 17 E. Bastianini Ducati +0"950 31 18 M. Oliveira KTM +1"056 44 19 F. Morbidelli Yamaha +1"109 46 20 J. Martín Ducati +1"484 13 21 R. Gardner KTM +1"800 42 22 D. Binder Yamaha +1"989 37 23 R. Fernández KTM +3"836 7