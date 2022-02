Test Mandalika, J3 - Pol Espargaró le plus rapide en Indonésie

Charger le lecteur audio

La cinquième et dernière journée des essais de pré-saison est arrivée à son terme, à 17h ce dimanche en Indonésie. Dans la chaleur de Mandalika, sur l'île de Lombok, les 24 pilotes MotoGP avaient une ultime opportunité d'engranger des kilomètres afin de parfaire leur préparation en vue du coup d'envoi prochain du championnat, mais aussi d'aiguiller les constructeurs dans les derniers choix techniques à faire.

Ils n'étaient pas tout à fait 24 en piste ce dimanche, toutefois, car Joan Mir est resté au repos toute la journée. Victime d'une intoxication alimentaire, le pilote Suzuki a dû renoncer à reprendre la piste même si son état s'est déjà amélioré au fil des heures. Raúl Fernández et Jorge Martín ont quant à eux fortement réduit leur participation. Le pilote Tech3 a été stoppé par les médecins à cause des effets de sa lourde chute d'hier et du choc pris à la tête. Quant à Martín, il a tenté une sortie ce matin, puis cet après-midi après une longue pause, mais est tombé deux fois, dans les virages 8 et 9, et n'a pas bouclé plus de 17 tours.

Les meilleurs temps de cette journée ont été enregistrés ce matin, certains pilotes réalisant un dernier time attack au meilleur des conditions. La référence du jour est donc détenue par Pol Espargaró, qui a enregistré un chrono de 1'31"060, le meilleur de ces trois jours, dans son dixième tour. Au guidon d'une Honda qui aura particulièrement réussi son intersaison, il devance de 0"014 Fabio Quartararo (Yamaha), puis Aleix Espargaró (Aprilia), Pecco Bagnaia (Ducati) et Álex Rins (Suzuki) qui forment un tir groupé. Les cinq premières motos classées représentent donc cinq constructeurs différents, KTM étant plus loin avec le neuvième temps de Brad Binder.

Après la pause de la mi-journée, les pilotes Pramac ont été les premiers à reprendre la piste. Si la tentative de Jorge Martín a vite tourné court, donc, Johann Zarco a poursuivi son effort pour s'affirmer à nouveau comme l'un des pilotes les plus actifs du jour avec 82 tours s'ajoutant aux 170 déjà bouclés ces deux derniers jours.

C'est Takaaki Nakagami qui en a fait le plus durant cette dernière demi-journée, avec 43 tours bouclés, que sont venus compléter les 39 tours de Marc Márquez pour le bonheur des techniciens Honda. Maverick Viñales, a qui réalisé une série de 20 tours consécutifs comme son coéquipier Aleix Espargaró, a ajouté 38 boucles au total à son compteur, lui qui a tant besoin de roulage pour gagner en expérience avec la RS-GP.

Du côté des chronos, Marc Márquez a été l'un des rares pilotes à améliorer sa performance cet après-midi, ce qui lui a permis de grimper momentanément au 11e rang du classement, alors qu'il avait réservé sa matinée à une simulation de course qui ne permet donc pas d'interpréter de manière fiable son classement du jour.

D'autres ont attendu cet après-midi pour cela, ce qui explique également le peu d'améliorations des chronos après 13h. On a toutefois vu Nakagami améliorer à son tour, jusqu'à prendre l'avantage sur le #93, puis Franco Morbidelli se hisser dans le classement avec un final de feu qui lui a permis de se propulser au quatrième rang. Jusqu'alors classé bien plus bas, Miguel Oliveira a lui aussi réussi une grosse amélioration en fin de journée pour se rapprocher du top 10.

Les essais de pré-saison sont à présent terminés et les pilotes vont repasser à leur préparation physique avant de se retrouver au Qatar dans moins de trois semaines pour le premier des 21 Grands Prix prévus au programme d'une saison au calendrier record.

Test Mandalika - Jour 3

Pos. Pilote Moto Chrono/Écart Tours 1 P. Espargaró Honda 1'31"060 38 2 F. Quartararo Yamaha +0"014 79 3 A. Espargaró Aprilia +0"325 51 4 F. Morbidelli Yamaha +0"356 69 5 P. Bagnaia Ducati +0"376 57 6 Á. Rins Suzuki +0"417 46 7 M. Viñales Aprilia +0"418 78 8 J. Zarco Ducati +0"428 82 9 B. Binder KTM +0"514 68 10 Á. Márquez Honda +0"543 75 11 M. Oliveira KTM +0"560 73 12 L. Marini Ducati +0"605 50 13 T. Nakagami Honda +0"627 91 14 M. Márquez Honda +0"733 74 15 J. Miller Ducati +0"810 78 16 A. Dovizioso Yamaha +0"830 62 17 M. Bezzecchi Ducati +0"841 42 18 F. Di Giannantonio Ducati +0"855 38 19 E. Bastianini Ducati +0"950 35 20 J. Martín Ducati +1"484 18 21 R. Gardner KTM +1"800 42 22 D. Binder Yamaha +1"989 61 23 R. Fernández KTM +3"836 7