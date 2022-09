Test Misano - Le duo Aprilia mène devant Quartararo à la mi-journée

Charger le lecteur audio

Le plateau MotoGP est de retour en piste aujourd'hui, deux jours après le Grand Prix de Saint-Marin. Restés sur le circuit de Misano, les pilotes et leurs équipes effectuent le dernier test de la saison en cours. Ils se retrouveront ensuite à Valence pour entamer la pré-saison 2023, d'où l'importance de faire les bons choix techniques au cours de ces deux journées.

Aprilia a été le premier constructeur à entrer en piste puisque Maverick Viñales et le pilote d'essais Lorenzo Savadori ont roulé dès l'ouverture de la pit lane à 9h. Ils ont été suivis une demi-heure plus tard par Aleix Espargaró, mais aussi Darryn Binder chez Yamaha, Stefan Bradl chez Honda ainsi que Raúl Fernández et Brad Binder chez KTM.

Marc Márquez, dont le retour en piste était très attendu, est sorti de son box vers 9h45. Alors qu'il s'était montré prudent quant à sa forme physique, le #93 a effectué 39 tours tout au long de la matinée, et a déjà essayé des nouveautés, à commencer par un carénage expérimental.

Marc Márquez de retour en piste à Misano

Fabio Quartararo a démarré le test quelques minutes plus tard et a immédiatement établi le meilleur temps en 1'32"400 au guidon du prototype 2023 de sa M1, qu'il essayait pour la première fois. Les retours du Français seront primordiaux pour Yamaha, afin de parvenir à pallier au manque de vitesse de pointe qui est devenu un véritable handicap face aux autres machines.

Au bout d'une heure, l'intégralité du plateau était en piste, et c'est Maverick Viñales qui a repris la main en battant le meilleur temps de la Q2 établi par Jack Miller samedi (1'31"89) d'un dixième. L'Espagnol a continué sur sa lancée en améliorant encore dans l'heure suivante avant d'être passé par Aleix Espargaró pour 26 millièmes.

Les chronos n'ont plus bougé et l'actuel troisième du championnat est resté en tête à la mi-journée avec un temps de référence de 1'31"531. Viñales et Quartararo l'ont suivi de quelques millièmes, puis on retrouve Pol Espargaró au quatrième rang. Souffrant toujours de son poignet, blessé lors de la chute collective dont il a été victime en début de course, le pilote Honda a tout de même effectué 34 tours.

En cinquième position, Enea Bastianini a placé la première Ducati, juste devant Pecco Bagnaia et Jorge Martín. Álex Rins, Fabio Di Giannantonio et Luca Marini ont complété le top 10. On retrouve la première KTM, celle de Brad Binder, en 13e place. Le constructeur autrichien a amené un nouveau prototype, exclusivement testé par Dani Pedrosa aujourd'hui, qui a pris la 25e position.

La KTM RC16 version 2023 évaluée par Dani Pedrosa

Dominique Aegerter, qui effectue ses débuts au guidon d'une MotoGP, a terminé à 2"3 du leader au guidon de la seconde Suzuki. Après Kazuki Watanabe durant le week-end de course, il a pris le relais afin de remplacer Joan Mir, toujours convalescent.

Dernier au classement, Andrea Dovizioso n'a effectué que 16 tours. Retraité du MotoGP depuis dimanche, l'Italien participe toutefois à ce test.

Difficile néanmoins de se faire une véritable idée des performances de chacun puisque plusieurs éléments clés ne sont pas toujours mentionnés par les équipes, comme les pneus utilisés, les nouveautés essayées ou encore le niveau de carburant contenu dans les motos.

Après une coupure d'une heure, les pilotes reprendront la piste de 14h à 18h.