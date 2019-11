Test Valence, J1 - Trois Yamaha en tête, deux Márquez au sol

La saison 2019 aux archives, vive 2020 ! Le MotoGP est entré dans le vif du nouveau championnat ce mardi matin, avec la première des deux journées du test collectif mené à Valence. Ils sont 24 à être réunis sur le circuit Ricardo Tormo, parmi lesquels cinq pilotes d'essais : deux pour KTM et les autres pour Honda, Ducati et Aprilia. À noter que Pecco Bagnaia, blessé au poignet pendant le Grand Prix, ne peut participer à ces essais.

Cette séance est l'occasion de voir apparaître les petits nouveaux de la catégorie reine, à commencer par Álex Márquez, choisi par Honda pour remplacer Jorge Lorenzo. Les autres rookies sont Iker Lecuona, qui a toutefois déjà pu découvrir la KTM de Tech3 pendant le Grand Prix, et Brad Binder dans le rôle de pilote officiel du constructeur de Mattighofen. C'est aussi le rendez-vous toujours très attendu pour apercevoir une grande quantité de nouveautés destinées à 2020, bien que celles-ci puissent se révéler difficiles à identifier à l'œil nu et les machines être parfois des versions hybrides encore en cours d'évolution.

En première ligne pour tester les nouveautés proposées par Honda, Stefan Bradl a été le premier à prendre la piste à l'entame de cette journée, au guidon de la Honda RC213V 2020. L'Allemand ayant été prévu dans le programme de test de l'équipe officielle, c'est au sein du team LCR qu'Álex Márquez a pris place pour son premier test en tant que titulaire MotoGP, avec une moto affichant une livrée noire et neutre.

Álex Márquez est entré en piste peu après 11h, mais a bientôt chuté, piégé par un virage 10 toujours aussi insidieux que pendant le week-end. Premier pilote à tomber ce matin, le rookie ne s'est pas blessé, mais ne disposant que d'une machine il en a été quitte pour un long retrait au stand par la suite. On n'allait plus le revoir avant 14h, lorsque sa moto, réparée avec des morceaux de celle de Cal Crutchlow, a pu reprendre la piste.

Après la chute du #73, cela a ensuite été au tour de Bradley Smith de tomber, peu avant midi, ce qui a eu pour effet de provoquer une courte interruption au drapeau rouge, le temps d'évacuer sa moto. À la mi-journée, Iker Lecuona est tombé lui aussi, au virage 6, puis Stefan Bradl au virage 10.

La Honda de Stefan Bradl

Côté chronos, la situation s'avérait alors bien plus stable. À peine entré en piste, peu après 11h, Marc Márquez s'est placé en tête du classement en 1'31"399, puis il a abaissé son temps pour atteindre les 1'30"792, et ce avec la version 2019 de la Honda. Une fois que les pilotes officiels Ducati, Yamaha et Suzuki ont tous été réunis en piste, c'est le fer de lance Honda qui occupait toujours la tête avec cette référence, suivi à seulement deux millièmes par Viñales.

La donne a changé à 12h45, lorsque les pilotes Petronas ont profité de meilleures conditions pour se lancer à la chasse au chrono et grimper dans la hiérarchie. Franco Morbidelli a pris les commandes en 1'30"650, bientôt remplacé par Fabio Quartararo, nouveau leader en 1'30"599.

La Honda 2020 éparpillée façon puzzle

À 13h15, la séance a toutefois été interrompue une seconde fois, à la suite de la chute de Marc Márquez. Au guidon de la moto 2020, le Champion du monde s'est fait piéger dans son tour de sortie des stands, en perdant l'arrière au virage 13. S'il a semblé ne pas être blessé en se relevant, sa moto était en revanche passablement endommagée et son premier réflexe a été d'en récupérer les miettes éparpillées dans le bac à gravier. Le bilan des trois premières heures était donc lourd pour Honda, avec trois machines accidentées.

À la reprise, Viñales s'est porté en tête, avec un nouveau meilleur temps de 1'30"593 : les trois premiers du classement, tous sur Yamaha, étaient donc à présent contenus en 57 millièmes à peine.

La nouvelle Yamaha

S'il est difficile à ce stade d'identifier avec précision les nouveautés testées par chacun des constructeurs, on sait toutefois que Maverick Viñales et Valentino Rossi ont bouclé leurs premiers tours de la journée au guidon de la Yamaha 2019, avant d'enfourcher l'évolution de la M1 destinée à la saison prochaine pour de premières comparaisons. Dotée d'un nouveau moteur, celle-ci présente aussi un nouveau châssis et une entrée d'air rehaussée. Rappelons également que cette séance marque les débuts du #46 avec son nouveau chef mécanicien, David Muñoz. De son côté, Fabio Quartararo n'est pas censé recevoir pour le moment la M1 2020, toutefois il a pu tester le bras oscillant en carbone proposé ces dernières semaines aux pilotes officiels.

Entrés en scène au bout d'une heure et demie, Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci ont commencé à utiliser des nouveautés destinées à 2020, comme un nouveau châssis, et mené des runs de comparaison. Il en va de même pour Marc Márquez et Cal Crutchlow chez Honda, qui testent des mises à jour pour 2020. Tous deux, ainsi que Bradl, disposent d'un prototype de la RC213V 2020. Jack Miller a quant à lui de quelques nouveautés sur sa Ducati, mais pas autant que les pilotes de l'équipe officielle.

KTM fait aussi débuter sa moto 2020, confiée à Pol Espargaró. On notera par ailleurs que Dani Pedrosa est lui aussi présent pour le compte du constructeur autrichien, mais intégré pour ce test au team Tech3, où il a pris la place de Miguel Oliveira, blessé. Chez Suzuki, un nouveau moteur est proposé aux pilotes, alors qu'Aprilia n'a pour l'heure pas de nouveauté notable.

Test Valence, J1 - Classement à 14h

(r) rookie ; (t) pilote d'essais