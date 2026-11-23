MotoGP GP du Portugal

Titre de Márquez : des célébrations pensées pour consacrer le GOAT du MotoGP

Le pilote espagnol a célébré son nouveau titre mondial en grande pompe, dimanche à Portimão.

Germán Garcia Casanova

Publié: 23 nov. 2026, 07:46

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Mirco Lazzari / Getty Images

Marc Márquez a décroché son huitième titre en MotoGP et son dixième championnat du monde au total lors du Grand Prix du Portugal, dépassant Valentino Rossi et mettant fin au débat sur l'identité du plus grand pilote de tous les temps.

S'il lui a fallu trois balles de match pour y parvenir, Márquez a finalement décroché son dixième titre mondial dimanche à Portimão, sur le seul circuit du calendrier actuel où il n'a encore jamais remporté de course.

En dépassant les neuf titres mondiaux de Rossi, il est devenu le pilote le plus titré, égalant le légendaire Giacomo Agostini, qui a participé aux célébrations du pilote Ducati en lui remettant un casque de champion symbolisant ce passage de témoin au titre de plus grand pilote de l'histoire.

Lire aussi :

La célébration de ce dixième titre de Márquez avait été préparée dans le plus grand secret, à l'insu du pilote, par son agence de management Vertical, le département communication de Ducati et l'équipe logistique du championnat. Des préparatifs entamés plus d'un mois auparavant, à la suite du week-end du Grand Prix d'Indonésie, où l'Espagnol avait pris la tête du championnat.

La première balle de match s'était révélée être un faux départ, puisqu'elle était intervenue après le Grand Prix de Malaisie, dans un contexte d'incertitude quant à la tenue du Grand Prix du Qatar. À Doha, le département logistique de MGPSEG avait déployé des moyens considérables pour que tout soit prêt dans l'éventualité, très improbable, que Márquez y décroche le titre. Finalement, tout ce travail n'avait servi à rien.

Deux semaines plus tard, Portimão a offert une deuxième occasion, plus réaliste, de célébrer le titre dès le samedi, avec une nouvelle fois toute l'organisation en place. Mais les festivités ont encore dû être reportées. La troisième tentative allait être la bonne.

Dimanche, Márquez a saisi sa chance et décroché son dixième titre, devenant la pièce maîtresse d'une célébration dont il ignorait tout, mais qui avait été minutieusement préparée dans les moindres détails.

L'idée imaginée par Vertical et Ducati était de faire un parallèle avec ce qui s'était passé en 2022, lorsque Leo Messi avait remporté la Coupe du monde au Qatar puis son huitième Ballon d'Or, une consécration qui avait mis fin au débat sur l'identité du véritable GOAT du football entre l'Argentin et son grand rival, Cristiano Ronaldo.

Cette fois, le titre de GOAT de la moto devait se jouer entre Rossi, qui avait remporté neuf titres mondiaux – dont sept en catégorie reine – jusqu'en 2009, et Márquez, qui en compte désormais dix depuis 2010, dont huit en MotoGP.

Après avoir franchi la ligne d'arrivée pour décrocher le titre, Márquez s'est arrêté une première fois entre les virages 1 et 2 de Portimão, où une tribune remplie de ses supporters l'attendait.

Un grand écran vidéo et un escalier équipé d'écrans LED avaient été installés à cet endroit. En gravissant les marches, une image de chèvre est apparue aux côtés du nouveau GOAT. Au sommet, Giacomo Agostini, le pilote le plus titré de l'histoire avec 15 titres, lui a remis un casque de champion spécialement conçu pour l'occasion, portant le slogan "H1STORY".

Après cette première célébration, Márquez a poursuivi son tour d'honneur complet sur sa Ducati autour du circuit de Portimão, où une autre surprise l'attendait : une liaison radio depuis la pitlane, via le système intégré à son casque, lui permettant d'entendre les premiers mots de Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse, qui le félicitait.

À son arrivée au parc fermé pour retrouver son équipe pour la première fois, puis après la cérémonie du podium, les célébrations officielles se sont déplacées sur la ligne droite principale du circuit, où MGPSEG avait préparé la cérémonie institutionnelle, similaire à celle organisée l'année précédente à Motegi.

C'est là que Carmelo Ezpeleta, PDG du championnat, a remis à Márquez la plaque de champion du monde, qu'il a placée sur la Tour des champions pour la huitième fois de sa carrière, sous les feux d'artifice et les confettis, afin d'immortaliser ce dixième titre mondial historique.

Marc Márquez a célébré son nouveau titre mondial en grande pompe.

Photo de: Filipe Amorim / AFP via Getty Images

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent "Je graverai à nouveau mon nom sur le trophée du MotoGP", promet Jorge Martín

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Germán Garcia Casanova





Marc Márquez : "Mon entourage a davantage cru en moi que moi-même"



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



16 h



Marc Márquez : "Mon entourage a davantage cru en moi que moi-même"





Le MotoGP décalera ses courses en 2027 pour éviter les conflits d'horaires avec la F1



MotoGP



MotoGP 1 j



Le MotoGP décalera ses courses en 2027 pour éviter les conflits d'horaires avec la F1





Maverick Viñales déclare forfait pour le GP du Portugal



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



2 j



Maverick Viñales déclare forfait pour le GP du Portugal

Plus de

Marc Márquez





Quartararo estime que Marc Márquez est le plus grand pilote de l'histoire du MotoGP



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



14 h



Quartararo estime que Marc Márquez est le plus grand pilote de l'histoire du MotoGP





Marc Márquez sacré avec une modeste huitième place : "La course, je m'en fous !"



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



14 h



Marc Márquez sacré avec une modeste huitième place : "La course, je m'en fous !"





Márquez dépasse Rossi : seuls Nieto et Agostini comptent désormais plus de titres



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



15 h



Márquez dépasse Rossi : seuls Nieto et Agostini comptent désormais plus de titres

Plus de

Ducati Team





Marc Márquez sacré champion 2026, Marco Bezzecchi remporte une course sous tension



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



17 h



Marc Márquez sacré champion 2026, Marco Bezzecchi remporte une course sous tension





Marc Márquez relativise son erreur dans le Sprint : "Demain, nous aurons une nouvelle chance"



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



1 j



Marc Márquez relativise son erreur dans le Sprint : "Demain, nous aurons une nouvelle chance"





Marco Bezzecchi remporte le Sprint, Marc Márquez chute



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



1 j



Marco Bezzecchi remporte le Sprint, Marc Márquez chute

Dernières actus





Titre de Márquez : des célébrations pensées pour consacrer le GOAT du MotoGP



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Portugal



1 min



Titre de Márquez : des célébrations pensées pour consacrer le GOAT du MotoGP





"J'ai bien aimé" : Stella défend le coup de gueule de Piastri à Las Vegas



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Las Vegas



21 min



"J'ai bien aimé" : Stella défend le coup de gueule de Piastri à Las Vegas





La F1 devrait réduire le nombre d'équipes clientes, alors que des détails clés sur 2030 émergent



Formule 1



F1 Formule 1 10 h



La F1 devrait réduire le nombre d'équipes clientes, alors que des détails clés sur 2030 émergent





Haas maintient Rafael Câmara en F1, mettant fin à ses espoirs de titre en F2



Formule 1



F1 Formule 1 13 h



Haas maintient Rafael Câmara en F1, mettant fin à ses espoirs de titre en F2

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire