MotoGP

Toprak Razgatlioglu traverse une période "difficile" après son opération de l'épaule

Le Turc a été opéré de l'épaule droite après une grave luxation subie en Indonésie, qui a mis un terme à sa saison MotoGP.

Germán Garcia Casanova

Publié: 28 oct. 2026, 13:01

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Photo de : Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu a reconnu traverser une "période difficile" après avoir dû mettre prématurément un terme à sa saison MotoGP pour subir une opération de l'épaule.

Le pilote turc était absent du Grand Prix d'Australie et manquera également les dernières manches de la saison, dont le test de Valence prévu le 1er décembre. Celui-ci constituera la première séance d'essais complète avec les motos répondant au nouveau règlement technique de 2027.

Razgatlioglu a chuté lors des EL2 du Grand Prix d'Indonésie, se blessant à l'épaule droite et souffrant d'une grave luxation. Il avait d'abord tenté de poursuivre la compétition après que les médecins lui eurent remis l'épaule en place. Il avait ainsi participé aux qualifications, puis pris le départ de la course dimanche. La douleur l'avait toutefois contraint à abandonner à Mandalika.

Pramac a ensuite annoncé que Razgatlioglu devait être opéré afin de récupérer pleinement et d'aborder à 100% le premier test de la pré-saison 2027, prévu à Sepang le 31 janvier.

À l'approche du Grand Prix de Malaisie, Razgatlioglu a partagé des photos prises après son opération, depuis son lit d'hôpital dans un centre médical spécialisé de Milan.

"Parfois, des choses inattendues peuvent arriver. Je traverse une période difficile car, pour la première fois de ma carrière sportive, j'ai dû mettre un terme à une saison avant qu'elle ne soit terminée", a expliqué Toprak dans sa publication.

"Regarder les courses à la télévision est une sensation très étrange. J'ai subi une opération de l'épaule pour pouvoir revenir plus fort et j'ai déjà repris l'entraînement. J'espère que nous pourrons remonter sur la moto le plus rapidement possible."

"Un grand merci à la famille Yamaha, à mon équipe et au médecin. Je voudrais également remercier tous ceux qui m'ont soutenu et qui ne m'ont pas laissé seul grâce à leurs messages de soutien."

Triple champion du monde Superbike (2021, 2024 et 2025), Razgatlioglu a fait ses débuts en MotoGP cette saison, à l'âge de 29 ans.

Pour sa première année dans la catégorie reine, les choses ne se sont pas déroulées comme il l'espérait. Les performances de la Yamaha ne lui ont pas permis de démontrer pleinement son potentiel.

Toprak restera chez Pramac la saison prochaine, toujours sous contrat avec Yamaha jusqu'à la fin de l'année 2028. Son contrat comporte toutefois une clause de sortie à l'issue de la saison prochaine.

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