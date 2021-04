Des progrès pour Rossi, mais insuffisants et trop tardifs

Valentino Rossi a quitté le Qatar sans ajouter de points à son compteur, le deuxième Grand Prix sur place s'étant soldé pour lui par une 16e position. S'il n'a concédé que 14"246 au vainqueur (il y a cinq ans, cela valait une cinquième place sur cette piste), il a rallié l'arrivée à plus de cinq secondes d'un top 15 historiquement resserré.

Cette contre-performance, il la met sur le compte d'une qualification à la 21e place, inédite dans sa carrière, et qui l'a contraint à une longue attente en queue de peloton en dépit d'un rythme qui aurait pu rivaliser avec celui des pilotes qui le devançaient dans une longue file indienne. Après avoir réussi à prendre l'avantage sur Danilo Petrucci au neuvième tour, il a gagné deux places en fin d'épreuve, au détriment de Takaaki Nakagami et Luca Marini, tous deux en perdition avec leur pneu avant, avec lesquels il roulait depuis plusieurs tours et avait perdu le contact avec les hommes du top 15.

"C'est sûr que ce n'est pas un super résultat", concède Rossi. "Quand on part derrière, c'est très difficile. Au final, mon rythme n'était pas désastreux mais ça n'était pas suffisant pour rester avec le premier groupe et j'ai surtout perdu un peu trop dans les premiers tours, je n'étais pas assez fort en pneus neufs. Ensuite, on n'était pas très loin, mais tout le monde est très rapide."

Très en difficulté samedi, le pilote Petronas a pu profiter du warm-up, dimanche après-midi, pour expérimenter de nouvelles options de réglages qui lui ont permis de mieux piloter. Bien qu'encouragé par de meilleures sensations, il estime que ce gain est arrivé trop tard pour lui faciliter la vie en course.

"On est revenus à une configuration électronique que je n'utilisais pas depuis longtemps et je me suis senti mieux. [...] On a trouvé des réglages différents, qui me permettent de maintenir un rythme plus constant", souligne-t-il. "Malheureusement, on ne les a trouvés [qu'au warm-up], et ma position de départ était très mauvaise. Maintenant, c'est difficile car tout le monde est fort, tous les pilotes et toutes les motos. Et avec un écart de dix secondes, on est 15e !"

"Je m'attendais à un peu mieux, car on a trouvé quelque chose qui n'était pas trop mal, on a progressé. Je pensais donc avoir assez de rythme pour figurer dans le groupe qui me devançait, mais au final, ça n'était pas suffisant", regrette le pilote italien. "Ce week-end, j'ai vraiment eu beaucoup de mal, samedi j'étais vraiment très lent. J'ai donc fait un step, mais il faut naturellement essayer de mieux piloter, de partir un peu plus haut et de se battre pour des positions plus importantes."

"Je ne marque aucun point, ça a été une course difficile. Il faut qu'on améliore le grip arrière, y compris avec le pneu tendre, avec lequel tout le monde a couru. J'ai été vraiment beaucoup plus rapide que la semaine dernière, mais ça n'a pas suffi", ajoute-t-il. "Ce qui compte, ce sont bien sûr les résultats. On espérait être plus compétitifs, mais c'est dur. Il faut travailler, progresser. Mais on va clairement essayer. Aussi, le fait de faire deux courses d'affilée, c'est toujours particulier."

"Maintenant, on rentre en Europe, il va y avoir tout un tas de pistes que j'aime beaucoup. J'espère qu'on va pouvoir faire un championnat normal, c'est-à-dire aller partout à la bonne période, que le COVID-19 ne nous embêtera pas, que des courses ne seront pas annulées et qu'on n'aura pas à faire d'autres courses doubles."

