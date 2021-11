Valentino Rossi en Q2 pour ses dernières qualifs

Pour son dernier Grand Prix MotoGP, Valentino Rossi s'est offert un accès direct à la phase finale des qualifications, un ticket réservé aux pilotes classés dans le top 10 au cumul des trois premières séances d'essais libres. C'est la sixième fois qu'il y parvient cette saison, toutefois cela paraissait plutôt improbable après une première journée conclue à la dernière place et quatre qualifications à la 20e position ou au-delà lors des cinq derniers Grands Prix. Et pourtant, le nom de Valentino Rossi figurait à la dixième place salvatrice à l'issue des EL3.

Le pilote Petronas SRT a entamé cette troisième séance en rééditant son meilleur chrono de vendredi, en 1'32"2, avant de réaliser deux tentatives de time attack avec un pneu arrière tendre et neuf. Il s'est invité une première fois dans le top 10 en 1'31"4, puis a glissé à nouveau dans le classement sous le coup des attaques venues de toutes parts. Mais sa dernière salve de tours, réalisée dans la roue du pilote Ducati Pecco Bagnaia l'y a replacé : avec un chrono final de 1'30"825, Rossi a pu devancer de 41 millièmes à peine Álex Rins, 11e et premier des pilotes à devoir en passer par la Q1 cet après-midi.

Le classement final de cette séance matinale est particulièrement compact, tous les pilotes étant contenus dans la même seconde ! Rossi se trouve ainsi à moins de trois dixièmes du meilleur temps. "Il continue à surprendre tout le monde, comme il l'a fait toute sa vie !" s'est enthousiasmé son team manager Wilco Zeelenberg auprès du site officiel du MotoGP. "Il est en Q2 alors que 21 pilotes se tiennent en huit dixièmes, et lui-même est à trois dixièmes du meilleur temps, alors c'est remarquable."

Participer à la Q2, réservée à 12 pilotes, garantit à Rossi de figurer sur l'une des quatre premières lignes de la grille de départ. Jusqu'à présent cette saison, le pilote au numéro 46 a obtenu pour meilleure qualification la quatrième place sur la grille de départ du Grand Prix d'ouverture du championnat, au Qatar. Il a par la suite retrouvé la Q2 au Mans, puis à Barcelone, Assen et Silverstone. Au cumul des qualifications de cette saison, il n'est que 17e.

Pas la piste idéale pour les adieux

Valentino Rossi avait décrit la première journée de ce Grand Prix de Valence comme ayant été difficile, notamment à cause des conditions météo. Durant la première séance, touchée par la pluie, il n'avait réalisé que quatre tours. "Les conditions sont très mauvaises, il faisait très froid ce matin. C'était un peu mieux cet après-midi, avec un temps sec, mais il y avait encore des traces d'humidité alors ça n'était pas formidable. Je ne me sens pas à l'aise avec la moto et les pneus, je n'ai pas été assez fort. Il faut qu'on travaille", avait-il décrit vendredi soir.

"Il faut qu'on améliore notre rythme, notre vitesse, qu'on essaye d'être à moins d'une seconde, et je pense qu'avec de bonnes conditions notre potentiel est un peu meilleur", estimait-il alors qu'il occupait la 21e et dernière place après les EL2. Il n'accusait que 1"3 de retard sur le meilleur temps. "Maintenant, en MotoGP c'est comme ça : tous les pilotes sont très rapides et très préparés pour toutes les pistes. En MotoGP, tous les pilotes, y compris le dernier, sont Champions du monde. Et puis les motos sont aussi très, très similaires en termes de potentiel, y compris celles qui ne sont pas officielles. Le niveau est très serré et je pense que c'est bien pour le MotoGP, particulièrement pour les fans qui suivent les courses."

"C'est toujours difficile pour moi ici, à Valence", avait ajouté Valentino Rossi, qui clôt ce week-end 26 ans de carrière en Grand Prix. "C'est vraiment la piste la plus difficile de ma carrière et je n'ai vraiment pas de chance que ce soit la dernière, j'aurais préféré finir sur n'importe quelle autre piste ! [rires] Mais bon, c'est comme ça. Mis à part le circuit, j'aime beaucoup cet endroit car il y a toujours beaucoup de fans et on les ressent tout autour de la piste et ce point de vue-là c'est bien, il y a une bonne ambiance et une bonne passion."