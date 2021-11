EL2 - Miller leader d'un souffle, Quartararo à la peine

Il ne pleuvait plus au début de cette deuxième séance du week-end et la piste était sèche mais encore très fraîche, à seulement 13°C, tandis que la température ambiante atteignait 21°C. Les pilotes ont pu entamer la séance avec des pneus slicks, deux medium pour la majorité.

Les chronos ont immédiatement été six secondes plus rapides que dans la matinée et ont vite été améliorés mais Fabio Quartararo n'a pas pu se mêler à la lutte dans les premières minutes de la séance. El Diablo est parti à la faute au virage 2, où Pecco Bagnaia avait déjà chuté en EL1. Il a néanmoins pu remonter sur sa Yamaha pour regagner son garage.

Bagnaia a été le plus rapide en ce début de séance, améliorant plusieurs fois la référence pour conclure la première salve de relais avec 0"219 d'avance sur Pol Espargaró, seul représentant de l'équipe Honda officielle ce week-end en raison du nouveau forfait de Marc Márquez. Franco Morbidelli occupait alors la troisième place devant Johann Zarco et Jack Miller.

Alors que le cap de la mi-séance approchait, Álex Rins est remonté au deuxième rang, à seulement 0"012 du leader, reléguant ainsi Morbidelli à la quatrième position, pour quelques instants seulement puisque le pilote Yamaha s'est porté en tête avec un chrono de 1'31"832, le premier du week-end sous la barre des 1'32. Le leader a regagné son garage et plusieurs de ses rivaux ont fini à terre, Enea Bastianini au virage 2 puis Iker Lecuona, leader sous la pluie dans la matinée, au virage 11.

Takaaki Nakagami puis Jack Miller ont occupé la deuxième place mais Morbidelli a conservé l'avantage avant que les pilotes se lancent dans l'exercice du time attack dans les cinq dernières minutes. Miller a été le premier à frapper et son chrono lui a permis de prendre la tête, pour 0"423, avec un pneu medium à l'avant et un tendre à l'arrière. Son coéquipier Pecco Bagnaia, qui a associé un dur à l'avant et un tendre à l'arrière, a fait mieux pour 0'009. Rins, qui avait choisi les mêmes pneus que Miller, a échoué à 0"050.

Le top 3 réuni en un dixième, Quartararo mal placé

Pol Espargaró, lui aussi en piste avec un medium et un tendre, s'est emparé de la première place mais Bagnaia a immédiatement repris son bien, encore une fois pour un écart infime, de 0"049. Miller a fait mieux à moins d'une minute de la fin de la séance, Espargaró passant aussi devant Bagnaia. Ces trois pilotes avaient encore droit à un tour mais aucun n'a amélioré son chrono et Espargaró est même tombé au virage 6.

Miller a fini la séance devant le pilote Honda et Bagnaia, ces trois pilotes étaient réunis en 0"068. Álex Rins a pris la quatrième place devant Jorge Martín, Takaaki Nakagami, Joan Mir, Brad Binder et Andrea Dovizioso et Johann Zarco. Un temps 14e, Fabio Quartararo a amélioré son chrono mais a finalement été classé au 11e rang, à 0"105 du top 10. Le Champion du monde a fait une erreur dans son dernier tour et a exprimé sa rage sur sa Yamaha. Il a devancé Aleix Espargaró et Franco Morbidelli.

Danilo Petrucci n'a pas semblé troublé par sa lourde chute de la matinée et a pu boucler 21 tours,. Maverick Viñales a pris la 18e place alors que Valentino Rossi, qui s'apprête à prendre son dernier départ en MotoGP, a conclu le classement.

Les chronos ayant été bien meilleurs dans cette séance que dans la matinée, les dix premiers sont pour le moment les pilotes directement qualifiés pour la Q2. Des améliorations devraient être possibles samedi matin puisque la piste devrait rester sèche.

Grand Prix de Valence - Essais Libres 2