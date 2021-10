Vers un calendrier record pour le MotoGP en 2022

Le calendrier 2022 du MotoGP devrait reprendre son format classique. Alors qu'une deuxième saison fortement perturbée par la pandémie de COVID-19 touche à sa fin, le Championnat du monde entend, selon les informations de Motorsport.com, retrouver un calendrier conforme à ses habitudes, avec les déplacements hors du continent européen ne se limitant pas au Qatar et aux États-Unis, grâce au retour du GP d'Argentine et de la tournée en Asie-Océanie en fin d'année. Les courses au Japon, en Thaïlande, en Australie et en Malaisie retrouvent ainsi leur place.

Le programme pour la saison 2022 rappelle donc celui de 2019, la dernière saison s'étant déroulée comme prévu, avec néanmoins un nombre record de 21 courses. Comme cela avait déjà été annoncé, deux Grands Prix doivent faire leur arrivée, celui d'Indonésie en début de saison, sur le circuit de Mandalika, et celui de Finlande au cœur de l'été, sur le KymiRing, déjà au programme les deux dernières années mais annulé à chaque fois en raison du coronavirus.

Le circuit de Portimão – apparu pour la première fois en 2020 pour pallier l'absence des courses hors d'Europe et encore présent deux fois au calendrier cette année – devrait conserver une date en 2022, à nouveau pour marquer le début de la saison européenne.

Cette campagne plus longue débuterait trois semaines plus tôt qu'en 2021 et devrait se conclure au début du mois de novembre, avec une pause estivale raccourcie, de quatre semaines contre six cette année. Celle-ci ne se conclura pas sur une reprise au Red Bull Ring mais à Silverstone, une inversion de date déjà confirmée. La course à Misano devrait de son côté passer avant celle d'Alcañiz.

Le Grand Prix de France, dont la vente des billets a débuté fin septembre à un rythme effréné, aura lieu du 13 au 15 mai au Mans.

Le calendrier MotoGP 2022 provisoire

* Course nocturne