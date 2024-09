Martín a déroulé "13 tours de qualifications"

En plus de la victoire, Jorge Martín a porté au terme de cette 14e victoire en sprint son avance au classement général à 26 points, ce qui lui assure la tête du championnat en fin de week-end, quel que soit le résultat de la course longue de dimanche.

Auteur d'un départ exceptionnel depuis la quatrième position sur la grille, Martín s'est hissé aux commandes du sprint dès le premier virage, pour ne plus les lâcher, et alors même que Bagnaia, poleman, n'avait pas particulièrement pris un mauvais envol.

"J'espérais me battre avec Pecco, mais je ne m'attendais pas à prendre un tel départ", a commenté Martín, hilare, au micro de DAZN à l'arrivée. "Quand je l'ai eu, j'ai pensé qu'il fallait faire 13 tours de qualifications au maximum. Nous sommes super bons et super rapides, mais demain ce sera une autre histoire et nous devrons gérer."

"C'était une course très cool, difficile, je ne m'attendais pas à passer les trois [pilotes de la première ligne] au départ. L'objectif était de gagner et de prendre un bon départ, j'ai dû changer mes plans à la volée ! Quand j'ai pris la tête, je savais ce que j'avais à faire. Au début, Pecco était très proche, mais petit à petit j'ai pris de l'avance, j'ai gardé mon rythme. Ce n'était pas facile du tout, j'ai roulé très vite."

"Je suis très heureux de gagner en Italie, à la maison pour Pramac et Ducati, nous faisons les choses bien. Je ne me sentais pas bien aux essais mais je savais que j'avais un bon rythme."

Martín estime désormais qu'il serait acceptable de se contenter de la seconde position avec Bagnaia en visuel en course, demain, dans un rôle d'observation, avant de tenter une attaque, compte tenu du fait que reproduire une telle performance au départ sera compliqué. Dépasser à nouveau trois Ducati pour trouver le chemin de la victoire ne s'annonce pas évident, mais Martín respire la confiance.

"Nous verrons pendant la course", promet-il. "En ce moment, je me sens fort. Au cas où je ne reviendrais pas comme aujourd'hui, ce qui est probable à 95%, notre position logique en début de course est la deuxième et nous devons la gérer, voir où Pecco est le plus faible et nous pouvons l'attaquer. Nous aurons nos chances, nous verrons si c'est au début ou à la fin. Ce ne sera pas facile parce que l'on ne peut pas pas rouler à proximité d'un autre pilote. Le pneu arrière est un gros doute pour demain. Le médium est plus constant, s'en sortir avec le tendre est compliqué. Nous devrons décider au warm-up."