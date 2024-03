Viñales annonce avoir perdu 4 kg pendant l'hiver

L'ère moderne du MotoGP a vu les pilotes s'affûter de plus en plus et, pour les plus grands d'entre eux, traquer le moindre gramme au prix d'une alimentation extrêmement étudiée. Certains sont convaincus qu'une part de la performance réside dans cette préparation très minutieuse d'un corps n'affichant que la masse de muscles nécessaire et ayant chassé toute graisse.

Maverick Viñales s'inscrit dans cette démarche, bien qu'il fasse partie des plus petits de la grille du haut de son 1,71 m. Le pilote espagnol s'est présenté à Losail en expliquant avoir perdu 4 kg pendant la pause hivernale, ce qui le mène à 64 kg, soit un poids comparable à celui d'Enea Bastianini, de Fabio Quartararo, de Jack Miller et de Marc Márquez.

"L'année dernière, je pesais 4 kilos de plus qu'aujourd'hui", a-t-il expliqué en discutant avec les journalistes des différents gabarits dans la catégorie. "Je fais désormais 64 kg, j'en pesais 68 avant."

Le plus curieux, c'est peut-être la raison invoquée par le pilote Aprilia : "Pour l'usure des pneus", a-t-il en effet suggéré. "Laissez-moi faire les premières courses et je vous dirai", a-t-il précisé, indiquant qu'il comptait idéalement garder ce poids toute l'année : "Si ça se passe bien, oui, mais si je vois que ça ne va pas, je reprendrai un petit peu."

Interrogés sur le régime suivi par leur collègue, les pilotes présents en conférence de presse se sont montrés intrigués, et surtout par sa motivation. "Je grossis très facilement et je prends beaucoup de kilos, mais j'essaye de toujours me maintenir au même poids", a fait savoir Jorge Martín, qui est sensiblement au même poids que Viñales mais avec quatre centimètres de moins. "Je pense qu'il est important de rester stable, mais je ne crois pas qu'un ou deux kilos fassent la différence."

"Moi, j'ai pris 4 kg !" a annoncé en riant le champion en titre Pecco Bagnaia, l'un des plus grands avec 1,76 m. "J'ai fini la saison à 64 kg, je suis monté à 68 kg pendant l'hiver et je suis de retour à 64, alors ça reste pareil", a-t-il précisé, visiblement curieux de comprendre si le pilote Aprilia va réellement en tirer un bénéfice. "Je pense qu'il faut être dans la meilleure forme possible pour avoir le potentiel de piloter au même niveau en course."

Si Bagnaia fait effectivement partie des plus grands, ils sont cinq à afficher 1,80 m (Aleix Espargaró, Augusto Fernández et Álex Márquez) ou plus. C'est le duo du team Repsol Honda qui domine la grille, Joan Mir mesurant 1,81 m et Luca Marini 1,84 m. Tous deux sont annoncés à 69 kg, là où le plus jeune des frères Márquez arrive à descendre à 65 kg, pratiquement autant qu'Aleix Espargaró (66 kg) mais 7 kg de moins qu'Augusto Fernández.

Envié par beaucoup, Marco Bezzecchi est annoncé à seulement 61 kg, suivi de peu par Pedro Acosta (62 kg), ainsi que Brad Binder et Miguel Oliveira (63 kg). "Si je perds des kilos, je vais m'envoler de la moto ! Il faut que je les garde", prévient le pilote VR46.

Évoquant plus sérieusement la condition physique nécessaire pour piloter des bolides de 1000cc et 157 kg, le tout en disputant 21 Grands Prix en huit mois, les pilotes ont concédé que la stabilité à afficher tout au long de l'année sur ce point pouvait être délicate. Mais ils ont aussi rappelé qu'il est essentiel que chacun se cale sur l'équilibre qui correspond à son métabolisme.

"C'est compliqué de rester tout au long de la saison au même niveau physiquement", admet Martín. "Peut-être qu'on commence à s'entraîner trop tôt l'hiver et qu'on arrive alors au dernier mois en étant KO. Ou bien on perd trop de poids et ça n'est pas bien. En tout cas, on est habitué à piloter une MotoGP et on est de plus en plus en forme au fil de la saison parce qu'on enchaîne les courses et qu'on se renforce."

"Le MotoGP est beaucoup plus physique désormais mais il faut vraiment suivre l'entraînement qui est le bon pour soi", souligne Marco Bezzecchi. "On est tous différents. Certains peuvent avoir besoin de plus de forces, d'autres auront besoin d'autre chose. Je suis les instructions de Carlo [Casabianca, son coach] et j'essaye de m'entraîner du mieux que je peux. C'est très dur de piloter une MotoGP, bien sûr, mais au bout de quelques courses ça devient un peu plus normal."

