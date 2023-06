Viñales à la faute alors qu'il était ultra rapide : "Ça fait partie du jeu"

Alors qu'il avait réussi à bien lancer son championnat, Maverick Viñales a enchaîné depuis le retour en Europe cinq Grands Prix avares en satisfactions. Ses retrouvailles avec Assen, une piste qui lui a toujours plu, où il a gagné en 2019 et obtenu deux autres podiums en 2018 et 2020, n'ont pas souri à l'Espagnol, qui n'a pu sauver que trois points lors de la course sprint avant de tomber dimanche pendant l'épreuve principale.

Il affichait pourtant un potentiel intéressant, au point de s'être senti capable de grandes choses pour la course dominicale après la remontée qu'il a réussi à réaliser lors du sprint. Huitième à la fin du premier tour, c'est lui qui s'est montré le plus rapide lors des deux boucles suivantes, ce qui lui a permis de dépasser Jack Miller, Miguel Oliveira et Luca Marini. Mais sa course s'est arrêtée brutalement dès le quatrième tour.

"J'ai perdu l'avant, sans aucune alerte. Quand je suis parti, je me suis dit que mon objectif était d'arriver à tel endroit, alors j'y suis allé et j'ai perdu l'avant", a expliqué Maverick Viñales. Le grip était "très bas, très différent par rapport au matin", a-t-il précisé. "Il faisait très chaud. Je n'avais jamais vu ces températures-là à Assen. Avec ces températures, le pneu avant aurait probablement dû être différent", a-t-il ajouté, bien conscient cependant que le choix de l'allocation est établi tôt et sur la base des conditions habituelles. "Bien sûr, on ne sait jamais, donc je ne me plains pas de cela", a assuré le pilote, philosophe.

"Je me sentais bien, sinon je n'aurais pas attaqué. Je dépassais tout le monde au freinage du virage 1, donc la moto fonctionnait bien. Et c'est tout, j'ai juste poussé et ça peut arriver. Ça fait partie du jeu", a ajouté Maverick Viñales, qui a vu son coéquipier Aleix Espargaró décrocher le deuxième podium venant récompenser Aprilia dans ce qui a été jusqu'ici une première partie de championnat difficile pour le constructeur italien.

"Il faut qu'on continue. Je découvre les limites de cette moto et ça peut arriver. J'ai pris le départ avec l'esprit clair, j'ai poussé comme un dingue, encore et encore, et ça peut arriver. C'est arrivé, donc on doit apprendre, bien sûr, je dois apprendre la moto. On a beaucoup appris au Mugello et au Sachsenring, on a appris ce dont on a besoin. C'est une question de temps, alors franchement je suis très content des courses de ce week-end, elles ont été très bonnes."