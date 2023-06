Viñales certain d'avoir le "rythme pour gagner la course"

Maverick Viñales n'a pris que la septième place du sprint samedi à Assen mais le pilote Aprilia a jugé sa course "très bonne", un contact avec Luca Marini l'ayant probablement privé d'un meilleur résultat. Seulement dixième en début d'épreuve, il a réussi à gagner plusieurs places mais l'écart avec le groupe de tête était trop important. Il reste très confiant pour la course principale.

"Dans ce groupe, j'ai touché la roue arrière de Luca et j'ai perdu énormément, j'ai perdu deux positions", a rappelé Viñales. "Je me suis bien relancé après. Je pense qu'on pourra faire une très bonne course [ce dimanche]."

L'Espagnol estime en effet avoir une "opportunité incroyable" sur un circuit qui lui a souvent réussi puisqu'il est monté sur le podium lors des quatre dernières éditions : "Je suis totalement convaincu que je peux me battre à l'avant. Dès que j'ai le champ libre, je roule en 1'32. Je pense que c'est le rythme pour gagner la course. Il faut faire un premier tour de folie, être devant et après on discutera. Si on peut le faire, ce sera une course incroyable pour nous, j'en suis totalement persuadé."

"Il faut attaquer et remonter", a résumé Viñales, souhaitant éviter la course en peloton, qui fait grimper la température et la pression du pneu avant au point de rendre la moto difficile à contrôler : "On essaie de freiner très tard, de mettre les gaz très tôt, et la température du pneu monte très haut. J'espère avoir un très bon premier virage, gagner des places et remonter, sinon on a le même problème que d'habitude : on est derrière quelqu'un, la température monte, on ne freine plus la moto, on perd l'avant... C'est très important de partir devant."

"J'aimerais avoir un peu plus d'espace dans les premiers tours pour ne pas détruire le pneu", a précisé Viñales, qui a également payé son départ en troisième ligne samedi : "On n'a pas fait au mieux en qualifications donc on est septièmes alors qu'on aurait pu être troisièmes ou quatrièmes. C'est une chose que l'on doit améliorer. Après, on a une moto pour se battre."

Aleix Espargaró

Samedi, le mieux placé des représentants d'Aprilia à l'arrivée n'était pas Maverick Viñales mais son coéquipier, Aleix Espargaró, qui a pris la quatrième place. Seulement huitième en début d'épreuve, il a réussi plusieurs dépassements et a affiché un rythme supérieur à ses attentes.

"Ce n'était pas une mauvaise course", a commenté le Catalan. "J'ai perdu un peu de terrain dans le premier tour parce que Johann [Zarco] a été super agressif avec Miguel [Oliveira] et moi, on a perdu beaucoup de positions. On sait comment sont les courses sprint. Mais après ça, j'étais vraiment satisfait, je ne m'attendais vraiment pas à avoir ce rythme."

Espargaró a ensuite buté derrière Fabio Quartararo, avec les mêmes difficultés que Viñales dans le sillage de ses rivaux : "J'avais un retard de deux secondes sur le groupe du podium, de Fabio et Bagnaia, et j'ai pu le combler grâce à de nombreux tours en 1'32"4 donc j'étais un peu surpris. Je suis content de mon rythme et je suis très confiant pour [la course principale]."

"J'étais clairement plus rapide qu'eux, je suis revenu rapidement, en quatre ou cinq tours", a souligné Espargaró. "Le plan était d'arriver et de les attaquer, mais dès que je suis revenu, j'ai perdu l'avant trois fois alors que je n'avais aucun souci [jusque-là]."