Martín explique sa remontée vite interrompue à Assen

Toujours classé parmi les quatre premiers en course sprint depuis le GP des Amériques, Jorge Martín a dû se contenter de la sixième place samedi à Assen. Le pilote Pramac a notamment payé le temps perdu au premier virage, quand il a dû passer dans la zone de dégagement asphaltée, permettant à plusieurs pilotes de doubler.

"J'ai fait une erreur incroyable au premier virage, à l'extérieur, j'étais environ 14e", a expliqué Martín, qui a dû éviter Aleix Espargaró : "Je pense que la trajectoire était bonne mais Aleix est passé plus à l'extérieur. Il était à l'intérieur en laissant quelques mètres avec la corde donc j'ai dû relever la moto et je suis passé dans le vert. J'ai perdu quelques places, j'étais avec [Franco] Morbidelli donc je n'étais pas devant. Je suis remonté assez vite à la cinquième place."

Seulement dixième à la fin du premier tour, Martín n'a en effet eu besoin que de deux tours pour gagner cinq positions mais il a ensuite buté sur Fabio Quartararo. Dans le sillage du Français, son pneu avant est monté en température, sa pression également et sa moto est devenue difficile à contrôler. Il a finalement été doublé par Aleix Espargaró et a vu l'arrivée au sixième rang.

"Dès que j'ai voulu doubler Fabio, ma pression s'est envolée à l'avant. J'ai essayé de finir pour recueillir des informations parce que je ne pouvais pas rouler. J'étais assez constant et rapide jusque-là donc j'espère que [ce dimanche] on pourra s'exprimer à l'avant."

Martín estime pourtant qu'il avait le rythme des meilleurs : "Je pense que je me serais battu pour le podium avec Pecco. Je suis revenu très vite sur eux mais dès que j'ai voulu doubler Fabio, j'ai commencé à rencontrer des problèmes. C'était un désastre après."

La course de Martín a également été compliquée par sa lointaine 10e position sur la grille de départ, après une séance difficile marquée par une chute au début de la Q2 : "Je me sens bien sur la moto. [Vendredi], j'étais deuxième et [en qualifications] je pense que sans la chute de l'avant je me serais battu pour la première ligne. C'est dommage d'être dixième mais tout est possible."

Battre Marco Bezzecchi, en tête de toutes les séances à l'exception du warm-up, s'annonce quand même difficile ce dimanche et Martín reconnaît la supériorité de l'Italien sur l'ensemble du tracé : "C'est difficile à dire, c'est un peu partout. Ce n'est pas comme s'il faisait la différence dans un virage. Je pense qu'il gagne moins d'un demi-dixième dans deux ou trois virages, mais ce n'est pas facile de les reprendre. J'espère qu'on va pouvoir réduire l'écart mais pour le moment je pense qu'il est le favori."