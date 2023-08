Viñales dépité d'avoir autant perdu au départ

Très rapide dès vendredi, Maverick Viñales a encore vu un bon résultat potentiel s'envoler au moment de la course, samedi au Red Bull Ring. Le matin même, il n'avait loupé la pole que "d'un souffle", mais il apparaissait ravi de sa performance lors des essais et des qualifications. Et il y avait de quoi, lui qui n'avait jamais occupé de meilleure position de départ avec Aprilia et avait affiché le potentiel de jouer la gagne. Il n'attendait qu'une chose, en découdre en course.

Mais bien que cité parmi les favoris, l'Espagnol a payé le prix d'un départ désastreux depuis la première ligne pour n'aborder le premier virage que septième. Impliqué alors dans le carambolage pour lequel Jorge Martín allait être pénalisé, il a bouclé le premier tour 18e et tout espoir de bien figurer s'était évidemment envolé.

Il allait pourtant afficher un très bon rythme, confirmant le potentiel qui était le sien, pour finalement accrocher le point de la huitième place. Bien trop peu pour le dérider dans les heures qui ont suivi, sa frustration étant palpable lorsqu'est venu le moment de débriefer sa course.

"Qu'est-ce que je peux dire ? C'est le maximum de l'embrayage Aprilia, on ne peut rien faire de plus. Ça a été un bon départ, pour nous…" a-t-il commenté à chaud, très amer. "On voit clairement que je relâche l'embrayage et la moto ne bouge pas", a-t-il fait observer.

Le week-end de Silverstone semblait avoir montré de réels progrès au niveau de l'embrayage de l'Aprilia, et pourtant Viñales reste convaincu que la faiblesse de la RS-GP est toujours bien inchangée. "Pour ce qui est du départ, j'attendais [quelque chose] pour la première course, pas pour maintenant", a-t-il encore fait remarquer, dépité.

"Le départ, c'est obligatoire. En étant sérieux, ça n'est pas possible. Ça ne m'a pas mis en position de pouvoir me battre. Je pense que le départ, c'est ce qu'il y a de plus facile sur la moto, mais c'est notre plus gros point faible, et ça l'est pour toutes les Aprilia. Si je compare mon départ avec celui d'Aleix, c'est la même chose", a-t-il souligné de façon un petit peu excessive.

"J'ai fait le maximum avec ce que la moto m'a donné. Il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'ensuite on est rapides. Ça n'est pas que sur cette piste, la vitesse de la moto est tout le temps bonne. Sur cette piste, évidemment, elle l'est encore un peu plus parce que je me sens plus fort. Franchement, je ne peux rien dire de plus parce qu'on fait le boulot, on y met le style de pilotage, mais le départ doit être mis au point."

"Pour le moment, on n'est pas à la 'place' pour se battre, on le sait. Le reste, je l'ai. J'ai la vitesse, le rythme, tout, mais Aprilia doit me mettre à une meilleure 'place', sans quoi c'est impossible", a résumé le pilote espagnol.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Lorsqu'il lui a été demandé d'évaluer son réel potentiel pour cette course, il n'a pas hésité : "Ça aurait été le podium, bien sûr. Pour moi, aujourd'hui, ça aurait été le podium, c'est sûr, parce que… Combien de pilotes ai-je passés ? Je ne sais pas, mais beaucoup, au moins huit ou neuf en dix tours. Ça veut dire qu'on a la vitesse, sinon ce serait trop compliqué. Et une autre chose qui, pour moi, est très bonne, c'est qu'on a trouvé un réglage pour un tour, ce qui est génial parce qu'on se qualifie devant."

"Bien sûr, il reste beaucoup de choses à améliorer, mais je ne demande rien de plus que partir comme les autres. Je demande [à partir] comme les autres, être en bonne position, me battre avec Pecco dans la première partie de la course et ensuite on voit ce qu'il en est avec les pneus", a insisté Viñales. Et d'ajouter : "Aujourd'hui, en faisant une mauvaise course, j'aurais fait deuxième ! Alors qu'est-ce que je peux dire ? Je vais pousser fort, comme je me pousse fort moi-même, comme toujours. J'espère qu'on pourra faire quelque chose de plus après [le test de] Misano."

Aucun plaisir pour Espargaró

Aleix Espargaró, lui, n'a pu se qualifier que 11e ce week-end et, s'il figurait quatre rangs plus haut sous le drapeau à damier, c'est en partie grâce au premier virage : même s'il avait reculé de deux places à l'extinction des feux, il a réussi à éviter le chaos et s'en est finalement très bien sorti. Il a ensuite passé toute la course derrière son frère, sans pouvoir dépasser.

"Je n'étais pas rapide. Je n'ai pas vraiment pris de plaisir", a commenté le vainqueur de Silverstone. "La première erreur que j'ai faite sur la grille a été de ne pas choisir l'option tendre à l'arrière car ça aurait été le bon pneu pour moi. J'ai fait une faute en prenant le medium."

"Mon problème a été que je n'avais pas de motricité, la pression du pneu avant a été notre record − on n'a jamais été aussi haut, c'était dingue ! J'ai eu aussi des problèmes avec le frein avant. Avec cette température et sur cette piste, on n'est pas très bons", a ajouté Espargaró, pointant notamment les difficultés entraînées par une pression pneumatique très élevée. Parti avec "moins de 1,5" bar alors qu'il a terminé à "plus de 2,2". Pour lui, cela change tout : "C'est une autre moto !"

