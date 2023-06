Viñales ralenti par un "gros manque d'adhérence" en Italie

Les courses difficiles s'enchaînent pour Maverick Viñales. Après un problème technique à Jerez et un accrochage au Mans, l'Espagnol a été confronté à des difficultés avec son Aprilia au Mugello et n'a pris que la 12e place, à près de dix secondes de son coéquipier Aleix Espargaró, pourtant diminué physiquement après sa lourde chute à vélo.

Le vendredi, malgré du chattering et des difficultés à garder la vitesse en courbe, Viñales n'a pourtant manqué la qualification directe en Q2 que pour 0"011. Le lendemain, il n'a pas réussi à s'extirper de la Q1 et il est parti et arrivé 13e en course sprint. Il s'élançait une place plus haut dimanche après le forfait d'Álex Rins mais n'a pas pu remonter dans le classement, malgré plusieurs chutes devant lui.

"C'est vraiment frustrant, sincèrement", a reconnu Viñales après l'arrivée. "Je n'ai eu aucune sensation avec les pneus pendant la course. C'était même dur de rester sur la moto. Après le deuxième tour, j'ai commencé à perdre de l'adhérence à l'avant. Je n'arrivais même pas à doubler Nakagami, je n'ai pu le faire qu'en fin de course."

Viñales a été limité par ce manque d'adhérence tout au long du week-end et n'a pas retrouvé les sensations des courses précédentes. Il ignore l'origine du problème : "C'était juste un gros manque d'adhérence. On a eu des courses avec un niveau d'adhérence acceptable mais soudainement, ici on n'en avait plus du tout donc ça peut être la moto, ça peut être le pneu, je ne sais pas, on doit faire des analyses."

"C'était un week-end difficile pour nous, vraiment difficile", a-t-il résumé. "On n'a jamais trouvé l'adhérence. Il faut comprendre pourquoi et on doit continuer à travailler."

Même si le mystère reste entier, Maverick Viñales semble mécontent des pneus à sa disposition au Mugello : "Je ne sais pas, c'était un désastre avec le pneu à l'avant. C'est compliqué de savoir si c'était à cause de la moto ou du pneu. Au cours du week-end, on a eu de très mauvais pneus dans l'allocation. Je ne sais pas comment, mais on doit avoir les meilleurs pneus pour la course."