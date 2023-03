VR46 dévoile ses Ducati et ses ambitions pour 2023

Charger le lecteur audio

Cliquez sur les flèches ci-dessus pour passer d'une photo à l'autre.

Les présentations des équipes MotoGP ont repris après une courte trêve et vont désormais se poursuivre dans les prochains jours pour nous faire découvrir les dernières livrées attendues pour la saison 2023. Après Tech3 samedi, c'était au tour aujourd'hui de VR46, l'une des trois équipes satellites de Ducati dans la catégorie.

Le team dirigé par Valentino Rossi se trouve cette année sur un pied d'égalité avec Gresini et dispose de deux Ducati GP22 pour ses pilotes, sans différence désormais entre un côté du stand et l'autre. Luca Marini conserve donc une spec identique à celle qu'il pilotait l'an dernier, mais désormais très aboutie et grâce à laquelle il entend obtenir ses premiers podiums, voire une première victoire dont il pourrait bien avoir le potentiel. Son coéquipier Marco Bezzecchi n'est pas en reste en termes d'ambitions, lui qui a obtenu le titre de Rookie de l'année en 2022 en courant au guidon d'une machine moins évoluée, avec déjà une pole position et un podium à son tableau de chasse.

VR46 a rejoint le MotoGP en 2021 en s'associant à l'époque avec le team Avintia pour aligner Luca Marini et commencer à préparer l'arrivée d'une équipe à part entière, ce qui s'est concrétisé l'an dernier. Les résultats ont su convaincre, notamment ceux de Bezzecchi qui a rapidement réussi à se placer sous le feu des projecteurs. C'est Marini qui a été le mieux classé au championnat, à la 12e place, tandis que l'équipe a pris la huitième position parmi les 12 teams. Mais grâce au potentiel de la moto titrée l'an dernier aux mains de Pecco Bagnaia et après le meilleur temps posté par Marini au test de Sepang, les ambitions sont désormais bien plus élevées.

"Dès le début, je me suis senti très à l'aise avec cette moto cette année", souligne le pilote au numéro 10. "Je pense qu'il faut attendre un peu avant de parler d'attentes, déjà parce qu'on n'a pas essayé tellement de choses pendant le test étant donné que notre package actuel est très bon. Mais le rythme a été solide et le chrono a été fantastique pendant la simulation de qualifications."

"Je pense qu'on peut se battre pour le top 5 à toutes les courses", poursuit Marini, qui se montre direct. "Je veux essayer d'utiliser notre potentiel dès les premières courses parce que je pense que les équipes d'usine vont avoir besoin de travailler un peu sur les nouvelles specs alors que, nous, on est déjà prêts à gagner. Voilà donc l'objectif pour les premières courses."

Son coéquipier est sur la même longueur d'ondes : "Mon seul objectif est d'essayer d'obtenir ma première victoire, ce sera le but dès le début. Et avoir un package qui est déjà très rapide et très compétitif, sur la base de la fin de l'année dernière, fait que l'on sera sans doute mieux préparés pour les premières courses par rapport aux équipes officielles. Il faut qu'on exploite ce petit avantage car, ensuite, ils vont nous rejoindre."

C'est dans un petit film vidéo que VR46 a levé le voile sur sa livrée 2023, en mettant en action notamment Valentino Rossi aux côtés de ses pilotes. Le look des motos pour cette nouvelle saison reste très similaire à celui de l'an dernier, avec une base noire agrémentée du jaune fluo de VR46 et du orange du sponsor titre Mooney. À quelques légères retouches sur le placement de certains logos de partenaires s'ajoutent l'arrivée du orange sur la partie basse du carénage où figure toujours la mention du partenaire technique Bardahl et le fait que le noir s'étend plus largement à l'avant de la moto.

Les présentations MotoGP 2023

Équipe Monster Energy Yamaha MotoGP Photos | Vidéo Gresini Racing MotoGP Photos Ducati Lenovo Team Photos | Vidéos Prima Pramac Racing Photos Red Bull KTM Factory Racing Photos | Vidéos Repsol Honda Team Photos | Vidéo Tech3 GasGas Factory Racing Photos | Vidéo Mooney VR46 Racing Team Photos | Vidéo LCR Honda 7 mars (11h pour Rins, 12h pour Nakagami) Aprilia Racing 10 mars CryptoDATA Aprilia RNF MotoGP Team 16 mars Estoril