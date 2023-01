Présentations MotoGP 2023 : toutes les dates à retenir

Charger le lecteur audio

Les premiers tests du MotoGP avec les pilotes officiels ne sont prévus qu'au début du mois de février mais de nombreuses équipes ne vont pas attendre le déplacement à Sepang pour dévoiler leurs machines 2023, où en tout cas leurs couleurs puisque certains secrets techniques resteront probablement cachés jusqu'au dernier moment.

Yamaha ouvrira le bal de ces présentations de saison dès le 17 janvier, pour lever le voile sur une M1 très attendue par Fabio Quartararo. Le Champion du monde 2021 souhaite de gros progrès, en particulier sur le moteur, et son équipe a profondément revu son approche dans le développement de son quatre cylindres en ligne. Les résultats des premiers tests effectués par Quartararo ont été contradictoires : le premier a été très encourageant mais le second, à Valence juste après la fin de la saison 2022, a replongé le Français dans le doute.

Gresini suivra quelques jours plus tard avant un grand événement organisé par Ducati à la station de sports d'hiver de Madonna di Campiglio. La marque y lancera ses programmes officiels en MotoGP et WorldSBK du 22 au 24 janvier, avec la présentation de la moto du Champion du monde Pecco Bagnaia le deuxième jour. Les cérémonies vont ensuite s'enchaîner, avec Pramac, KTM et probablement d'autres équipes qui n'ont pas encore annoncé leurs plans.

Honda attendra d'être rentré des premiers essais à Sepang pour révéler officiellement la machine de Marc Márquez et Joan Mir, qui l'a rejoint dans l'équipe officielle. Comme chez Yamaha, des changements majeurs sont attendus pour relancer la marque, qui sort d'une saison 2022 sans la moindre victoire.

C'est à la même période que Tech3 organisera sa présentation, avec un changement de taille pour la structure de Bormes-les-Mimosas, qui n'arborera plus l'orange de KTM mais le rouge de GasGas, tout en continuant à aligner la machine autrichienne.

RNF dévoilera officiellement ses couleurs à dix jours du lancement de la saison. De gros changements sont attendus puisque l'équipe dirigée par Razlan Razali a troqué ses Yamaha pour des Aprilia et accueilli un nouvel actionnaire, CryptoDATA, ce qui a mené à l'introduction d'une livrée très colorée au Grand Prix de Valence 2022.

Les dates des présentations MotoGP 2023

Équipe Date Monster Energy Yamaha MotoGP 17 janvier Gresini Racing MotoGP 21 janvier Ducati Lenovo Team 23 janvier Prima Pramac Racing 25 janvier Red Bull KTM Factory Racing 26 janvier Repsol Honda Team 25 février Tech3 GasGas Factory Racing 4 mars CryptoDATA Aprilia RNF MotoGP Team 16 mars Aprilia Racing À confirmer Mooney VR46 Racing Team À confirmer LCR Honda À confirmer

Cet article sera mis à jour avec les dates et heures de chaque présentation lorsqu'elles seront communiquées par les équipes.

