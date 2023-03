RNF présente ses nouvelles couleurs pour la saison 2023

Charger le lecteur audio

À moins d'une semaine du lancement de la saison, RNF a enfin dévoilé ses couleurs pour la saison 2023 du MotoGP. L'équipe malaisienne était la dernière à devoir révéler sa livrée et ses Aprilia auront des couleurs inédites cette année, fruit de l'arrivée de CryptoDATA comme actionnaire et sponsor principal.

La livrée est bien plus sobre que la moto multicolore vue au GP de Valence l'an passée : la base est noire, avec des touches du bleu de Wispr, produit de CryptoDATA, du rouge du partenaire Sterilgada sur le côté, le tout avec des lignes oranges pour séparer les différentes parties.

Un an après un premier changement d'identité, conséquence du départ des partenaires malaisiens Petronas et Sepang, RNF entre véritablement dans une nouvelle ère cette année. En plus d'accueillir CryptoDATA, l'équipe abandonne ses Yamaha, son partenaire depuis son arrivée en MotoGP en 2019, pour des Aprilia et accueille un nouveau duo de pilotes venu de KTM, Miguel Oliveira, en provenance de l'équipe officielle, et Raúl Fernández, qui sort d'une saison de rookie difficile chez Tech3.

RNF sera désormais intimement lié à Aprilia, qui cherchait à étendre sa présence sur la grille avec une équipe satellite. Cette saison, le constructeur italien fournira à RNF la dernière version de la moto 2022. Le projet a également vocation à faire de l'équipe un point de passage pour de jeunes pilotes en vue d'une potentielle promotion à terme dans la formation officielle.

Raúl Fernández, qui a brillé en Moto2 avant de rejoindre le MotoGP, correspond à cet objectif, après avoir déjà envisagé de faire ses débuts dans cette équipe quand elle était liée à Yamaha. Mécontent de sa situation avec KTM, il a quitté la marque autrichienne pour rejoindre les troupes de Razlan Razali.

Présent en MotoGP depuis 2019, Miguel Oliveira apportera de son côté son expérience. Le Portugais, pilote le plus victorieux de KTM avec un total de cinq succès, n'a pas été retenu par l'équipe officielle et a refusé une offre lui proposant de retrouver Tech3 pour se lancer dans un nouveau défi avec RNF et Aprilia.

Habitué à jouer le podium et même la victoire avec Fabio Quartararo et Franco Morbidelli en 2020, RNF sort de deux saisons très difficiles et compte sur cette série de changements pour se relancer. "Malgré les défis, nous avons persévéré", a souligné Razlan Razali, le patron de l'équipe, au cours de la présentation. "Parfois on perd, parfois on gagne dans ce sport mais maintenant nous entrons dans une nouvelle ère avec CryptoDATA."

"Nous avons un nouveau look qui incarne notre nouvel esprit, un nouveau duo de pilotes passionnant avec le héros portugais Miguel Oliveira et et un jeune pilote motivé en Raúl Fernández. Et évidemment, notre nouveau partenariat avec Aprilia qui fait de nous leur première équipe satellite."