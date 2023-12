Qui a le plus roulé en MotoGP en 2023 ?

Comme l'an dernier, la saison MotoGP comptait un nombre record de 20 Grands Prix en 2023, mais avec la particularité d'ajouter presque autant de courses d'un nouveau format : les sprints. Presque autant, car rappelons que celui du GP d'Australie a été annulé en pleine tempête, mais le principe était bien d'organiser deux courses par week-end, en échange de la réorganisation des séances d'essais.

L'une des craintes des pilotes avant d'entamer ce championnat au programme inédit portait sur le temps de piste effectif qui serait le leur. Et le constat qui s'impose à l'issue de la saison, c'est qu'ils ont finalement moins roulé qu'en 2023. Il y a un an, en effet, ils avaient été 15 à dépasser, parfois de beaucoup, le cap de 10 000 km cumulés pendant les Grands Prix. Or, cette année, le total ne dépasse pas 9 700 km pour le pilote ayant le plus roulé.

C'est en l'occurrence Brad Binder qui a totalisé le plus grand nombre de kilomètres* lors des vingt Grands Prix de la saison, aidé en cela par le fait qu'il n'ait jamais été blessé. Dans un championnat marqué par de très nombreuses chutes et une incroyable valse des forfaits chez les titulaires, les nombreuses absences pèsent en effet beaucoup dans ce classement final : aucune course ne s'est disputée avec la totalité des pilotes, c'est dire !

Álex Rins, absent lors de plus de la moitié de la saison, ainsi que Pol Espargaró (sept forfaits) et Enea Bastianini (six) sont bien évidemment les plus mal lotis et leur temps de piste a été largement inférieur à celui qu'il aurait dû être, challengé même par celui des pilotes appelés en renfort pour les remplacements et les wild-cards.

Les abandons des uns et des autres pèsent également fortement sur ce décompte, et en ce sens c'est Franco Morbidelli qui sort positivement du lot. Il est en effet le seul à avoir toujours vu l'arrivée des courses, qu'il s'agisse des sprints ou des épreuves principales des Grands Prix.

Kilomètres parcourus en Grand Prix en 2023* :

Pilote Km parcourus B. Binder 9 736,866 km aucun forfait aucun abandon en course sprint 4 abandons en course principale F. Quartararo 9 725,858 km aucun forfait 2 abandons en course sprint 1 abandon en course principale J. Miller 9 696,128 km aucun forfait 1 abandon en course sprint 5 abandons en course principale J. Martín 9 662,977 km aucun forfait aucun abandon en course sprint 4 abandons en course principale T. Nakagami 9 609,318 km aucun forfait 2 abandons en course sprint 1 abandon en course principale A. Fernández 9 555,560 km aucun forfait 3 abandons en course sprint 4 abandons en course principale F. Morbidelli 9 509,927 km aucun forfait aucun abandon en course sprint aucun abandon en course principale M. Bezzecchi 9 493,556 km aucun forfait 2 abandons en course sprint 3 abandons en course principale M. Viñales 9 418,705 km aucun forfait 1 abandon en course sprint 5 abandons en course principale P. Bagnaia 9 379,622 km aucun forfait aucun abandon en course sprint 4 abandons en course principale J. Zarco 9 324,107 km aucun forfait 2 abandons en course sprint 4 abandons en course principale F. Di Giannantonio 9 217,127 km aucun forfait 2 abandons en course sprint 3 abandons en course principale L. Marini 9 098,344 km 1 forfait 1 abandon en course sprint 4 abandons en course principale A. Espargaró 8 756,084 km aucun forfait 6 abandons en course sprint 4 abandons en course principale R. Fernández 8 666,968 km 1 forfait aucun abandon en course sprint 5 abandons en course principale A. Márquez 8 371,340 km 2 forfaits 4 abandons en course sprint 6 abandons en course principale M. Márquez 7 600,801 km 3 forfaits 1 abandon en course sprint 8 abandons en course principale M. Oliveira 7 413,136 km 3 forfaits 2 abandons en course sprint 7 abandons en course principale J. Mir 6 713,981 km 4 forfaits 4 abandons en course sprint 10 abandons en course principale E. Bastianini 5 995,978 km 6 forfaits 2 abandons en course sprint 6 abandons en course principale L. Savadori 5 209,401 km 3 wild-cards, 2 remplacements 1 abandon en course sprint aucun abandon en course principale P. Espargaró 5 205,286 km 7 forfaits 3 abandons en course sprint 4 abandons en course principale Á. Rins 3 745,329 km 12 forfaits 1 abandon en course sprint 4 abandons en course principale I. Lecuona 3 388,378 km 7 remplacements aucun abandon en course sprint 2 abandons en course principale J. Folger 2 738,686 km 6 remplacements 2 abandons en course sprint aucun abandon en course principale S. Bradl 2 559,845 km 2 wild-cards, 4 remplacements 1 abandon en course sprint 1 abandon en course principale M. Pirro 2 236,520 km 2 wild-cards, 3 remplacements 1 abandon en course sprint 1 abandon en course principale D. Pedrosa 1 046,839 km 2 wild-cards aucun abandon en course sprint aucun abandon en course principale Á. Bautista 487,784 km 1 wild-card aucun abandon en course sprint aucun abandon en course principale D. Petrucci 464,535 km 1 remplacement aucun abandon en course sprint aucun abandon en course principale C. Crutchlow 340,871 km 1 wild-card aucun abandon en course sprint aucun abandon en course principale T. Takahashi 253,560 km 1 remplacement non qualifié pour les courses

En gras, les pilotes titulaires en début de saison

*Kilomètres cumulés pendant les essais, les courses sprints et les courses principales des Grands Prix. Concernant les deux formats des courses, le total ne tient compte que des tours complets terminés.

**Les forfaits comptent avant qu'une place sur la grille ait été attribuée au pilote. Les forfaits déclarés ensuite sont comptés comme abandons.