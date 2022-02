VR46 veut mener Marini et Bezzecchi vers des teams officiels

Charger le lecteur audio

L'arrivée de VR46 en MotoGP est l'aboutissement d'un projet initialement lancé en Moto3 pour la saison 2014 mais aussi de la VR46 Riders Academy, le programme de jeunes pilotes mis en place par Valentino Rossi pour détecter, former et promouvoir les plus grands espoirs italiens. Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli et Luca Marini ont déjà bénéficié de l'initiative et le team VR46 se place désormais au sommet de cette pyramide, avec pour vocation de faire débuter en MotoGP les pilotes issus de l'Academy et de les préparer à des équipes d'usine.

VR46 espère donc que Marini et Marco Bezzecchi, ses pilotes pour sa première saison dans l'élite, séduiront rapidement dans un team factory. "Nous faisons notre équipe pour nos pilotes et j'espère qu'ils iront dans une équipe officielle", a déclaré le directeur de VR46, Alessio Salucci, plus connu sous son surnom Uccio. "Peut-être pas dans les deux prochaines années, mais après oui, c'est certain."

"Nous travaillons pour Marini et Bezzecchi, et sincèrement j'espère qu'ils iront dans une équipe d'usine – Ducati ou une autre, je ne sais pas. En tout cas, nous sommes ici pour Luca et Marco, et nous espérons qu'ils iront dans une équipe d'usine."

VR46 sera présent en Moto2 et MotoGP cette année

L'équipe s'est associée à Ducati et, en dépit de la volonté du constructeur italien de signer directement les contrats des pilotes placés dans ses teams satellites et de son désir de profiter de ce partenariat pour se rapprocher de la VR46 Riders Academy, Marini et Bezzecchi ne sont formellement liés qu'à VR46, contrairement à Jorge Martín, qui roule chez Pramac, et Enea Bastianini, aligné par Gresini, deux pilotes régulièrement cités parmi les candidats à une place aux côtés de Pecco Bagnaia dans la structure officielle. Uccio veut quand même croire aux chances de ses protégés.

"Dans la majeure partie des top teams, les contrats arrivent à échéance, donc [des places] se libèrent et pour eux cela pourrait être le bon moment. Il y a aussi une possibilité d'aller dans l'équipe officielle Ducati, pourquoi pas, mais il y a beaucoup de pilotes et il ne reste qu'une seule place désormais car Pecco a signé. Ça ne sera donc pas facile d'aller là-bas, mais on verra."

"Il est évident que nous pensons à ces choses-là, nous y réfléchissons, nous essayons de monter les projets en prévoyant ce qui peut se passer ou pas, mais nous verrons à la mi-saison ce qui se passera. En tout cas, si Luca ou Bezzecchi est appelé par une équipe officielle, cela voudra dire que nous aurons bien fait notre travail et que comme Academy et comme team, nous aurons été encore plus à leur disposition."

Avec Léna Buffa