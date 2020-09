Warm-up - Joan Mir place la Suzuki en tête sur le sec

Les prévisions météo restent préoccupantes pour l'après-midi, avec un risque très élevé d'orage, mais c'est sous un beau ciel bleu que les 22 pilotes se sont élancés pour le warm-up, ultime séance de préparation avant la course dont le départ sera donné à 14h. Même dans l'éventualité, de plus en plus faible, que la course se déroule sur une piste sèche, les températures étaient de toute façon peu représentatives, avec 24°C dans l'air et 33°C au sol.

Dès l'entame de cette séance, Maverick Viñales a pris la tête du classement en 1'24"613, un niveau que plusieurs des pilotes les plus en vue ce week-end allaient atteindre eux aussi quelques minutes plus tard. Dans son cinquième tour, Fabio Quartararo a dépossédé son futur coéquipier de la première place avec une amélioration de 0"161, avant que Pol Espargaró ne s'immisce entre eux puis finisse par prendre à son tour le leadership de cette séance.

Andrea Dovizioso a fait son entrée dans le trio de tête dans son sixième tour, avec un temps très proche de celui de Viñales, en 1'24"6. Johann Zarco s'en est rapproché à son tour, puis c'est Quartararo qui a comblé encore un peu plus l'écart, se positionnant quatrième juste derrière Dovizioso. Celui-ci a encore grappillé quelques millièmes, puis l'on a vu Jack Miller s'inviter à son tour dans la fenêtre des 1'24"6.

Takaaki Nakagami a rejoint ce groupe affichant des temps de 1'24"6, mais dans le même temps Joan Mir s'est porté en tête en 1'24"365, 0"028 devant Maverick Viñales. Le temps du pilote Suzuki, performant depuis le début du week-end, n'allait plus être battu.

Johann Zarco a obtenu dans son 12e tour une amélioration en 1'24"5 le portant à moins d'un dixième de Pol Espargaró, alors troisième. Le pilote KTM a toutefois gagné une place dans son dernier tour en se portant à seulement deux millièmes de Mir. Une ultime amélioration a aussi permis à Nakagami de pendre l'avantage sur Zarco à la quatrième place.

Avec une Suzuki en tête, devant une KTM, une Yamaha, une Honda et une première Ducati, ce sont cinq constructeurs différents qui sont représentés dans le top 5 de cette séance. Dovizioso, Quartararo et Miller se sont arrêtés à des temps de 1'24"6 et sont classés de la sixième à la huitième places.

Toujours prudent avec son épaule blessée lors du premier Grand Prix de la saison, il y a un mois, Álex Rins continue de gérer la douleur en s'économisant quand il le peut. Ainsi, on ne l'a vu en piste que dans les dernières minutes. Solide tout le week-end, il s'est immédiatement porté dans le top 10, puis s'est hissé à la neuvième position, lui aussi en 1'24"6.

Le top 10 de cette dernière séance est complété par Franco Morbidelli, alors que Danilo Petrucci est 11e et Valentino Rossi 12e, la place qu'il occupera sur la grille de départ.

Prochain rendez-vous désormais pour les pilotes MotoGP : la course, à 14h.

