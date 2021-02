Yamaha s'engage jusqu'en 2026 mais doit choisir son team satellite

La Dorna continue la signature de contrats avec les constructeurs afin d'assurer leur présence sur le cycle 2022-2026. Après KTM, Ducati et Honda côté constructeurs, Gresini et LCR côté équipes indépendantes, et l'IRTA, qui représente les équipes, c'est l'accord avec Yamaha qui a été prolongé, comme l'a annoncé Lin Jarvis en marge de la présentation de l'équipe officielle ce lundi.

"Yamaha célèbre ses 60 ans en Grands Prix", a rappelé le patron de Yamaha Motor Racing. "Nous avons débuté en 1961, cinq ou six ans après la création de l'entreprise. Donc nous avons un engagement fort en MotoGP et dans la compétition en général. [...] Je suis très heureux de la prolongation et cela montre notre volonté."

"Avant tout, je tiens à profiter de cette opportunité pour exprimer ma gratitude envers Carmelo Ezpeleta et la Dorna, ainsi qu'à tout le personnel de Yamaha qui a rendu possible nos succès au plus haut niveau de la compétition sur deux roues", a ajouté Toyoshi Nishida, directeur général de Yamaha. "Chez Yamaha, la compétition en Grand Prix est une grande fierté. Nous sommes ravis de pouvoir confirmer le renouvellement du contrat pour cinq années supplémentaires, au début d'une saison importante pour notre entreprise."

Quatre des six constructeurs actuellement impliqués ont prolongé leur implication, ce qui réjouit Carmelo Ezpeleta : "Je tiens à remercier M. Nishida et tous les membres de Yamaha pour cette collaboration dans la durée", souligne le promoteur du championnat. "À la Dorna, nous sommes ravis de prolonger notre accord avec Yamaha. Nous sommes impatients d'assister à ce nouveau chapitre de la marque japonaise, qui célèbre ses 60 ans en compétition, une usine qui a toujours manifesté un fort engagement envers le Championnat du monde de MotoGP et qui sera confrontée à de nouveaux défis passionnant au cours des prochaines années."

Les dernières marques à devoir s'engager pour le prochain cycle du MotoGP sont Suzuki, qui a précisé la semaine dernière que seuls des détails administratifs restaient à régler, et Aprilia, dont l'engagement auprès de Gresini reste incertain puisque l'équipe a annoncé qu'elle ne sera plus en charge du programme officiel du constructeur de Noale à partir de la saison 2022.

Quelle équipe satellite pour Yamaha ?

Si la présence de Yamaha à long terme est désormais officielle, la marque doit encore choisir quelle sera son équipe satellite à partir de 2022. Les accords entre constructeurs et équipes indépendantes courent également jusqu'à fin 2021 et un renouvellement avec le team SRT, très performant avec six succès la saison passée, n'est pas assuré car VR46 pourrait s'engager pleinement en MotoGP après un premier pas dans le championnat cette année à travers un partenariat avec le team Avintia, autour de la moto de Luca Marini. Il n'est donc pas exclu que Yamaha quitte le team Petronas pour s'associer à l'équipe de Valentino Rossi, dont la marque est très proche.

"Nous avons un accord avec l'équipe Petronas, qui expire à la fin de cette année", a précisé Jarvis. "Comme vous l'avez vu dans l'annonce de la semaine dernière avec l'IRTA et la Dorna, les équipes indépendantes ont signé pour cette période, comme les constructeurs. Donc ce sera une année de renégociations avec les équipes satellites, dans leur ensemble, et je crois que Yamaha ne sera pas le seul [constructeur] au cœur de négociations. Aprilia va-t-il changer et avoir une équipe satellite ? Suzuki aura-t-il une équipe satellite ? Ducati aura-t-il encore deux équipes satellites ? Que feront Yamaha et Honda ? KTM est dans une situation claire avec un engagement fort auprès de Tech3."

Les discussions avec Petronas et VR46 devraient débuter au printemps selon Jarvis : "En ce qui nous concerne, l'équipe Petronas Yamaha a été extrêmement bonne depuis nos débuts avec eux. Ils ont eu deux saisons, ils ont gagné six courses l'an dernier et ils ont pris la deuxième place du championnat des pilotes. Il n'y a aucun doute sur leurs capacités et sur celles de l'équipe."

"Est-ce que VR46 va faire son arrivée ou pas ? C'est la question. D'après ce que j'ai compris, ils ont une option qui expire à un certain moment, et je crois qu'ils envisagent sérieusement une arrivée. Yamaha discutera avec les candidats possibles, qui seront probablement Petronas et, s'ils viennent, VR46, en raison de la relation de longue date entre notre entreprise et Valentino. Donc rien n'a encore débuté. Il n'y a pas de négociations en cours à ce stade, mais ça débutera en avril ou en mai."

