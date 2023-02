Yamaha lorgne sur un jeune Espagnol pour sa future équipe satellite

Charger le lecteur audio

À l'aube d'une saison qui verra ses effectifs limités à ses deux seules motos officielles, Yamaha a déjà l'esprit tourné vers la suite, souhaitant retrouver au plus vite une équipe satellite. Et le responsable du programme d'Iwata ne réfléchit pas qu'à la formation à laquelle il aimerait s'allier, mais aussi aux pilotes qui la composeraient.

Après sa séparation avec son partenaire de longue date Tech3, c'est à la structure dirigée par Razlan Razali (appelée SRT, puis RNF) que le constructeur a fourni pendant quatre ans ses machines, avant de voir celle-ci s'allier à Aprilia pour 2023, le dirigeant malaisien ayant été lassé par des accords ne portant que sur un an. Sans autre possibilité offerte actuellement par le plateau, Yamaha devra se contenter de deux pilotes cette saison, mais ne masque pas son souhait de nouer une nouvelle collaboration dès que possible.

Lin Jarvis a expliqué à Motorsport.com son intention de respecter les contrats actuellement en vigueur chez ses concurrents, ce qui pourrait signifier qu'il faudra attendre 2025 pour qu'un tel projet se concrétise puisque VR46 apparaît comme la meilleure option existante mais est lié à Ducati pour encore deux ans. Parmi les différents éléments entrant en compte, les liens de Franco Morbidelli avec Yamaha (dont il porte les couleurs officielles depuis 2021) et avec VR46 (dont il est l'un des membres de l'académie de pilotes) pourraient à eux seuls commencer à dessiner une partie de l'équation.

Mais Yamaha lorgne aussi sur un jeune pilote, en l'occurrence Alonso López, 21 ans et actuellement engagé en Moto2. D'après les informations de Motorsport.com, Lin Jarvis a rencontré l'Espagnol le samedi du dernier week-end de course de la saison 2022, à Valence. Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée dans la structure Yamaha, le directeur exécutif de Yamaha Motor Racing a dévoilé à López son intérêt à l'idée de le recruter à court terme.

Initialement, il semblait même que le constructeur japonais voyait dans le jeune Madrilène un possible remplaçant pour Morbidelli, qui bouclait alors sa plus mauvaise saison. Mais malgré les mauvaises performances du pilote italien, la direction de Yamaha a décidé de respecter le contrat existant, qui court jusque fin 2023, et donc de lui donner une année supplémentaire pour réagir. Au vu du niveau de compétition actuel de la catégorie MotoGP, la promotion directe d'un rookie dans une équipe d'usine apparaitrait de toute façon comme une option périlleuse.

Pour autant, Yamaha a bel et bien l'intention de trouver une place à Alonso López dès que ses effectifs pourront à nouveau se renforcer grâce à une équipe satellite. Il faut dire que le jeune pilote espagnol s'est véritablement révélé l'an dernier dans la catégorie intermédiaire, lui qui n'avait pu disputer que quatre Grands Prix en 2021 et s'est un temps retrouvé sans guidon pour 2022. Sauvé par le team Speed Up de Luca Boscoscuro en début de saison (l'équipe qui avait également remis Fabio Quartararo sur de bons rails en 2018), il a rejoint le championnat au Mans, et dès sa sixième course il montait sur le podium, avant de s'imposer à Misano puis à Phillip Island. En n'ayant participé qu'à 14 Grands Prix, il s'est classé huitième du championnat.

Son ascension fulgurante a attiré l'attention de Lin Jarvis, qui ne compte pas perdre de temps. Il y a quelques jours, le responsable expliquait à Motorsport.com : "Nous savons tous comment fonctionne ce milieu. Mon travail consiste également à être conscient des alternatives offertes par le marché, et cela peut s'appliquer aux pilotes, aux ingénieurs et ainsi de suite. Dans le cas des pilotes, je pense pouvoir avoir une assez bonne visibilité des options qui existent. Mais notre priorité en ce moment est de travailler avec Franco et de faire notre part du travail."

