Yamaha dévoile sa livrée pour la saison 2023

La saison 2023 n'a pas encore officiellement commencé en piste, mais la première présentation d'équipe de l'année a bel et bien lancé le compte à rebours. Yamaha a ainsi dévoilé la livrée de sa YZR-M1 2023 lors d'un événement organisé à Jakarta en présence de ses pilotes Fabio Quartararo et Franco Morbidelli.

Les deux hommes ont connu une saison 2022 aux antipodes l'un de l’autre, avec d'un côté le titre qui s'est joué jusqu'au bout pour le Français, finalement vice-Champion du monde, et de l'autre de très grandes difficultés qui ont fait évoluer l'Italien dans le fond du classement. Le constructeur japonais le sait, l'heure est aux changements cette année pour faire évoluer la M1 au même niveau que celui de ses concurrents et ainsi gommer son déficit de puissance, que Quartararo n'a plus été en mesure de compenser en fin de saison face à l'écrasante domination de la Ducati. L'enjeu est de taille puisque la nouvelle M1 ne doit plus seulement convenir au Français, les deux pilotes devant désormais être en mesure de jouer la victoire à chaque course.

C'est conscient de cet enjeu que Yamaha aborde la saison 2023. Le premier changement opéré et visible est celui de la livrée. Après avoir disputé la saison dernière avec une machine noire ornée de lignes bleu foncé, la nouvelle M1 est désormais majoritairement bleue sur l'ensemble du carénage, avec des touches de noir et de gris, ainsi qu'un design global au style de "camouflage", en référence à la guerre que le constructeur va devoir mener cette saison.

"Le contexte de ces couleurs, c'est que nous avons ce partenariat très, très solide avec Monster Energy, qui est très, très connu pour le sport, le marketing, son entreprise et ses valeurs et qui matche parfaitement avec Yamaha. Nous avons un accord de plusieurs années avec Monster, que nous venons tout juste de renouveler", a expliqué Lin Jarvis, directeur général de Yamaha Motor Racing.

"J'ai toujours eu le sentiment que notre ancienne moto était la plus belle et la plus propre dans le monde des courses, mais maintenant elle a l'air un peu plus agressive, un peu plus jeune. Vous pouvez voir du camouflage et ce n'est pas par accident. La moto a été dessinée par l'un des meilleurs designers de notre milieu, l'Italien Aldo Drudi, et notre idée est d'être agressifs. Nous allons nous battre, nous allons faire la guerre, nous allons défier [nos adversaires]. C'est une nouvelle livrée et vous verrez plus tard cette semaine que le design est similaire en Supercross et en Motocross. C'est donc un nouveau look Yamaha-Monster."

La présentation de ce jour portait essentiellement sur la livrée de la machine, mais ce qui intéressera surtout ce sera de découvrir les évolutions qu'elle affichera lorsque sa toute dernière version en date prendra la piste, le mois prochain. Le premier test hivernal effectué à Valence, en novembre dernier, n'avait pas rassuré sur les performances de la M1 2023, Quartararo n'ayant pas caché son incompréhension face au nouveau moteur, dont la performance lui paraissait identique à celle de l'ancien. Une incompréhension d'autant plus grande que lors du test de Misano en septembre, une réelle amélioration avait été constatée, que le pilote n'a donc pas retrouvée avant d'entrer dans la pause hivernale. Celle-ci prendra fin avec les essais qui se tiendront à Sepang du 10 au 12 février et c'est là que Yamaha devra apporter des réponses quant aux modifications réalisées pour la saison qui débutera fin mars.

