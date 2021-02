Pour Yamaha, Viñales devra croire en lui pour jouer le titre

Maverick Viñales a longtemps porté les espoirs de titre de l'équipe Yamaha officielle en 2020, avant une fin de saison difficile, qui l'a vu chuter de la deuxième place du championnat à la sixième. Cette période a également vu le pilote Yamaha se montrer très critique envers sa machine, déplorant son irrégularité d'un circuit à l'autre, selon lui essentiellement due à un manque de grip de la moto.

Incapable d'accrocher un bon résultat quand ces problèmes survenaient, Viñales n'a vu l'arrivée dans le top 5 qu'une seule fois après le GP d'Émilie-Romagne, le seul qu'il a remporté en 2020. Pour Lin Jarvis, le pilote espagnol sera un prétendant au titre cette année mais il doit apprendre à faire le dos rond quand la Yamaha est à la peine, pour parvenir à pleinement exploiter son talent.

"Nous savons qu'il a la vitesse, cela ne fait aucun doute", a déclaré le patron de Yamaha Motor Racing durant la présentation de l'équipe pour la saison 2021. "Nous avons souffert d'inconstance, globalement, alors il faut que nous trouvions des solutions pour nous débarrasser de cette inconstance. Je dirais qu'il faut que nous gérions les mauvais jours, car quand il est en forme et qu'il se sent bien Maverick est difficile à battre, mais les moments qu'il nous faut gérer sont ceux où il connaît un jour sans, ce qui est parfois dû à l'inconstance des performances de notre moto sur certaines pistes. Il faut que nous le maintenions dans ses 'hauts'."

"Mais je pense que nous pouvons y arriver et je suis confiant quant au fait que le package technique de l'année prochaine sera fort et nous allons aussi travailler dans le stand pour avoir un meilleur soutien, plus fort, et pour trouver de meilleures solutions."

Massimo Meregalli appuie ce besoin de Maverick Viñales de gagner en confiance : "Je fais une confiance totale à Maverick, et parfois, je pense que je crois plus en lui que lui-même", a estimé le team manager de Yamaha. "L'an dernier, il a eu une saison vraiment difficile, parce qu'il a été confronté à différents problèmes, mais nous voulons oublier cette année et être pleinement concentrés sur 2021. Je suis confiant sur ce que le Japon va nous donner pour le Qatar, et je pense qu'il a tout ce dont il a besoin pour être un vrai candidat au titre."

Fataliste et désabusé durant la période difficile qu'il a traversée dans la deuxième partie de la saison 2020, Viñales dégageait plus de sérénité ce lundi au cours de la présentation organisée par Yamaha, et il a confié qu'il aura besoin d'une certaine sérénité pour être plus confiant sur sa moto. Cette sérénité semble acquise sur le plan personnel, le pilote s'étant récemment marié, et il pense également l'avoir trouvée dans son équipe, grâce à une meilleure stabilité avec les personnes qui l'entourent.

"J'essaie de garder mon calme", a confié le #12. "C'est plus important pour moi maintenant. Toutes ces années, j'ai changé beaucoup de choses, peut-être trop. Je veux cette stabilité, du calme. Cet état d'esprit apporte parfois de très bons résultats, parfois de très mauvais, donc je veux garder ce bon état d'esprit et m'entourer de personnes qui m'apportent de la stabilité. Avec Maio [Meregalli] et Lin, on discute beaucoup, on comprend que parfois, je suis dur, mais je pense qu'ils me comprennent aussi et ce dont j'ai besoin pour être rapide."

"En fait, année après année, on apprend et on se comprend mieux, donc cette année j'espère pouvoir donner mon maximum. Je vais faire tout mon possible pour être rapide et devant. Je me sens bien, je me sens calme, ce qui est très important, et heureux. Je vais faire de mon mieux, comme d'habitude."

Viñales s'apprête à disputer sa cinquième saison avec le team Yamaha officiel et le départ de Valentino Rossi pour Petronas fait de lui le pilote qui connaît le mieux les rouages de l'équipe, Fabio Quartararo faisant son arrivée à ses côtés. Viñales sent que ses dirigeants et ses mécaniciens comprennent maintenant beaucoup mieux ses besoins et il est convaincu que les problèmes rencontrés ces dernières années peuvent être gommés.

"Je pense que, chez Yamaha, tout le monde me connait et sait ce que je peux faire avec cette moto. On croit beaucoup en mon pilotage et dans la moto. C'est pour ça que je suis resté avec Yamaha, c'est parce que je crois en ce projet. L'an dernier, j'ai eu beaucoup de difficultés à certains moments, mais nous connaissons tous les problèmes auxquels nous avons fait face. C'était très dur de faire une bonne saison, même si nous étions deuxièmes à un moment, au milieu de la saison. On a eu beaucoup de mal et beaucoup de malchance."

"Je pense qu'on doit rester très calme cette année. Il faut travailler sur la moto pour les duels, progresser sur la machine et dans mon style de pilotage, et après, ce seront des détails, parce que la moto est bonne. On sait comment être rapide sur un tour, comment avoir un bon rythme, mais à mon avis, il faut aller plus dans les détails."

Viñales sent que ses remarques sont prises en compte et qu'il est soutenu en interne, un élément à ses yeux essentiel pour être atteindre son meilleur niveau : "C'est ce qui compte le plus. On peut me critiquer et parfois il faut critiquer la Yamaha. On n'est pas parfait à chaque course et tous les jours. C'est très important pour moi que mon équipe soit derrière moi, me motive, me soutienne. C'est ce dont j'ai vraiment besoin pour exploiter tout mon potentiel et mon talent. Je pense que le plus important est de me sentir bien et de bien tester la moto."

Avec Léna Buffa

Voir aussi :