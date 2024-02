Yamaha a déjà trouvé le "meilleur compromis" aérodynamique pour 2024

Yamaha n'est pas la marque qui a apporté les nouveautés aérodynamiques les plus spectaculaires à Sepang, mais les deux jours auxquels elle a pris part lors du Shakedown et la journée de mardi lui ont déjà permis d'identifier le package qui sera utilisé en début de saison. Après avoir testé différentes configurations, Fabio Quartararo et Álex Rins roulent désormais avec une M1 dépourvue d'un élément aérodynamique sur le côté du carénage, et ils ont prévu d'entamer le championnat avec cette version.

"En fait, c'est le meilleur compromis, c'est la spécification avec laquelle nous allons débuter la saison", a confirmé Massimo Meregalli, le directeur de l'équipe Yamaha, au site officiel du MotoGP. "C'est toujours une question d'équilibre, il faut trouver le bon appui, le moins de traînée pour maximiser la vitesse de pointe et minimiser les pertes. C'est ce que [préfèrent] les deux pilotes, même tous les pilotes parce que Cal [Crutchlow], Álex et Fabio font les mêmes commentaires. Pour nous, c'était très important, et ça a été très facile de choisir avec quel [ensemble aérodynamique] nous allons commencer."

Les concessions techniques dont bénéficiera Yamaha lui permettront d'utiliser trois carénages différents pendant la saison, contre deux pour les marques européennes, mais le règlement l'obligera à renoncer à l'un des deux premiers lorsque le troisième sera introduit.

Cette semaine, la Yamaha impressionne également par sa vitesse de pointe, une faiblesse pourtant historique. Ce mercredi, Fabio Quartararo a été flashé à 338,5 km/h, ce qui fait de lui le pilote le plus efficace dans cet exercice pour le moment. La nouvelle version du quatre cylindres en ligne semble donc efficace, même si elle demande encore des ajustements côté électronique, mais Meregalli reste prudent sur la vitesse atteinte en bout de ligne droite, qui peut être le fruit de plusieurs facteurs.

"Ce n'est pas que le nouveau moteur. On a aussi amélioré la sortie de courbe avec le nouvel aérodynamique, on a moins de wheelie, le nouveau device arrière génère moins de wheelie donc on peut sortir du dernier virage avec un peu plus d'accélération que l'année dernière. Il y a aussi le fait qu'on est très bons au freinage et ce genre de vitesse de pointe pourrait aussi être un peu trompeuse, parce que déjà l'an dernier, Fabio était toujours proche des meilleurs [dans ce classement]. Cela étant dit, nous sommes assez satisfaits des progrès effectués cet hiver, nous progressons."

L'efficacité de la Yamaha au freinage est d'ailleurs un élément qui a agréablement surpris le nouveau venu Álex Rins. "Le freinage est l'un des points forts de notre moto", s'est félicité Meregalli. "Il cherche encore la limite, il peut toujours en faire un peu plus. Depuis qu'il est monté sur la moto à Valence, il a senti que le freinage était vraiment un point fort de la Yamaha et il a travaillé pour atteindre la limite."