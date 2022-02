Yamaha veut voir Morbidelli "retrouver sa vitesse"

Charger le lecteur audio

Remis de sa lourde blessure au genou, qui lui avait fait manquer une grande partie de la saison 2021, Franco Morbidelli "doit clairement travailler plus sur la vitesse afin de la retrouver", a souligné Massimo Meregalli, le directeur de l’équipe Yamaha, en marge des essais de pré-saison de Sepang.

La condition physique du pilote italien était une véritable inconnue à l'approche de ce test, après une trêve hivernale encore largement impactée par sa convalescence, au point qu'il n'a pas été en mesure de participer aux entraînements de la VR46 Riders Academy et n'a touché le guidon d'une moto que lors d'une séance de motocross peu avant d'embarquer pour la Malaisie. L'effort produit sur la M1 durant deux jours à Sepang a au moins permis de lever les doutes et confirmé que Morbidelli avait retrouvé sa forme.

"L'an dernier, même s'il ne voulait pas le dire ou l'admettre, il n'était pas en mesure de piloter. Maintenant, il sent que sa récupération est probablement à 95-100%", a expliqué Massimo Meregalli auprès du site officiel du MotoGP. "Je suis content car je ne [l'ai] pas du tout entendu se plaindre de quoi que ce soit et c'est déjà un progrès ! [rires]"

Content, Franco Morbidelli et son responsable ne peuvent l'être qu'à moitié, car celui qui est désormais membre de l'équipe d'usine doit assurément passer un cap en termes de performance au vu de ses faibles résultats. Il faut dire que le premier test de la saison 2022 ne s’est pas révélé aussi concluant qu’espéré du côté de Yamaha. Tandis que ses rivaux ont montré des améliorations notables, le constructeur japonais a semblé stagner sur ses éternels soucis de vitesse de pointe, entre autres, ce que n’ont pas manqué de souligner ses pilotes, Fabio Quartararo en tête.

Franco Morbidelli, à nouveau coéquipier du Français, ne s’est pas non plus enthousiasmé sur le prototype 2022 de sa Yamaha. "La différence n’est pas énorme", a-t-il déclaré. "Il faut plus de temps pour apprécier les différences, mais c’est globalement la même chose avec de petites améliorations en vitesse de pointe."

"Elle s'est améliorée", a-t-il toutefois assuré dès samedi. "Dès que je suis monté sur la moto, je me suis senti à l'aise physiquement, j'ai pu essayer les nouvelles pièces et elles sont toutes meilleures. Avec chaque pièce, on faisait de petits progrès. Dans le pur style Yamaha : on a été toujours de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux…"

Parmi les changements effectués par la firme d’Hamamatsu, la nouvelle spécification du châssis n'a toutefois pas complètement convaincu Morbidelli, qui a néanmoins confirmé qu'il devra l'utiliser : "Il est un peu différent, il est plus rigide. Il fonctionne mieux avec les pneus neufs, mais avec les pneus usés il est plus piégeux, donc pour le moment je n’ai pas aimé."

Des réglages à travailler en Indonésie

Si les progrès de la machine ne sont pas à la hauteur des attentes, elle n’en reste pas moins rapide et capable de faire de bonnes choses, comme l’a souligné Quartararo qui a conclu septième le test de Sepang. Le classement final est très différent pour Morbidelli, qui figure au 24e rang, à une seconde pleine de son coéquipier, bien qu'il ne permette pas une comparaison fidèle puisque l'arrivée de la pluie l'a empêché de réaliser un time attack.

Malgré cette légère frustration, l’Italien est surtout focalisé sur son manque global de rapidité, mis en évidence durant ces deux jours. Ses difficultés ont été notables à la fois pour exploiter les pneus neufs, mais aussi pour tirer le maximum de sa moto au plus fort de la chaleur, lorsque l'adhérence se dégradait.

"Je suis remonté sur la moto, je me suis senti plutôt bien physiquement et ça m’a donné le sourire", a expliqué le pilote italien. "Mais c’est un demi-sourire car nous n’avons pas pu faire de time attack, et l'après-midi lorsque le grip baisse je perds quatre-cinq dixièmes et c’est trop. Je ne me sens pas rapide quand le grip diminue et je ne sais pas comment je suis dans un tour rapide car je n’ai rien essayé. Je ne fais pas partie des pilotes les plus rapides, je pense que j’en suis proche, mais je ne suis pas parmi eux."

Ce retard qui s'accentue lorsque l'adhérence baisse l'après-midi est un problème également identifié par Yamaha, et qui pourrait s'expliquer par le travail encore à produire sur la mise au point de la moto, selon Massimo Meregalli. "En général, il est assez satisfait du comportement de la moto. Parfois, il a peut-être des sensations un peu différentes entre le matin et l'après-midi et c'est un domaine que nous explorons. [Samedi] après-midi, quand le grip a commencé à baisser, nous avons commencé à probablement trop toucher aux réglages de la moto et nous avons pris la mauvaise direction. [Dimanche] matin, il est revenu en arrière et il était satisfait", a-t-il expliqué.

Morbidelli attend à présent la prochaine séance, en Indonésie, pour tenter de poursuivre son travail sur les réglages et en espérant y retrouver son ingénieur électronique, absent à Sepang. Arpenter une piste différente devrait aussi permettre de clarifier le niveau réel de la Yamaha en comparaison des autres machines après les premières indications de Sepang. "L'ancienne Ducati a été vraiment rapide durant ce test, surtout Bastianini, et elles sont toutes effrayantes quand elles passent en mode time attack. C'est l'impression que j'ai", a observé l'Italien. "Je ne sais pas à quel point les Suzuki ont progressé, mais elles étaient rapides aussi. Nous avons nos améliorations. Petites ou grandes ? Il va falloir voir sur d’autres pistes, mais nous avons bel et bien progressé dans certains domaines."