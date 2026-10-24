MotoGP GP d'Australie

Zarco contraint à l'abandon au sprint en Australie : "Ça devenait dangereux"

Johann Zarco n'a pas pu profiter de sa bonne position sur la grille à Phillip Island, un problème technique l'ayant contraint à l'abandon lors du sprint.

Rachit Thukral Oriol Puigdemont

Publié: 24 oct. 2026, 11:16

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Johann Zarco explique qu'il a dû abandonner le sprint du Grand Prix d'Australie après un problème électronique qui rendait la poursuite de sa course "dangereuse".

Le pilote LCR avait été l'un des hommes forts des qualifications à Phillip Island. Il avait profité des conditions humides pour passer la Q1, avant de placer sa Honda satellite en première ligne, derrière les Ducati de Marc Márquez et Álex Márquez.

Sa course n'a toutefois duré que trois tours avant qu'il ne soit contraint de rentrer aux stands en raison d'un problème technique, mettant prématurément fin à sa journée.

Après la course, Zarco a expliqué qu'un capteur défectueux de la boîte de vitesses l'empêchait de voir sur son tableau de bord le rapport engagé. Il a également évoqué un problème électronique plus général qui affectait le comportement de sa moto et l'empêchait finalement de poursuivre.

"C'est pas de chance", a-t-il déclaré pour expliquer son abandon précoce lors du sprint. "J'ai eu un problème technique. Je pense qu'un capteur de la boîte de vitesses a cassé, car la moto était perdue : je ne savais pas sur quel rapport j'étais."

"J'ai constaté des réactions étranges de la moto dans certains virages. Puis, j'ai vu que je ne pouvais plus piloter et que cela devenait même dangereux. Avec une moto aussi puissante, l'électronique et la boîte de vitesses qui ne sait plus où elle en est…"

"Ce n'est pas un problème mécanique, mais électronique. Je ne pouvais pas me battre. La moto donnait déjà des sensations étranges au niveau du contrôle de traction et du frein moteur. Quand j'ai compris ce qui se passait, je me suis arrêté : c'était tout simplement trop dangereux."

Johann Zarco partira en première ligne dimanche.

Zarco occupait la troisième place au premier tour du sprint. Il a perdu une position au profit de Jorge Martín, auteur d'un excellent départ, mais a dépassé la Ducati Gresini d'Álex Márquez.

Il a ensuite été dépassé par Márquez et Pedro Acosta dans le tour suivant, mais figurait toujours confortablement dans le top 5 lorsqu'il a été contraint de ralentir au quatrième tour.

Avec l'abandon précoce de Zarco, l'absence de Joan Mir pendant l'ensemble du week-end en raison d'une maladie et le forfait de Luca Marini samedi matin à cause d'un virus, Diogo Moreira était le seul pilote Honda encore en course.

Le rookie de LCR a franchi la ligne d'arrivée à la neuvième place, avant d'être promu au huitième rang après une pénalité de huit secondes infligée à Ai Ogura (Trackhouse) pour une infraction concernant la pression des pneus.

Alors que le sprint s'est déroulé sur piste sèche, de fortes pluies sont annoncées à Phillip Island pour le Grand Prix de dimanche. Zarco et Moreira seront alors les seuls représentants de Honda sur une grille MotoGP réduite à 18 concurrents.

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