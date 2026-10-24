MotoGP GP d'Australie

Viñales : "Si je reste chez moi, je ne suis pas payé"

Maverick Viñales a expliqué pourquoi il s'entêtait à courir malgré une condition physique toujours loin d'être appropriée au MotoGP.

Oriol Puigdemont

Publié: 24 oct. 2026, 10:22

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Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Maverick Viñales critique les contrats en vigueur en MotoGP, qui peuvent conduire à des situations comme la sienne ce week-end en Australie : il court alors qu'il est loin d'être totalement rétabli, car KTM ne lui versera pas le salaire convenu s'il ne participe pas aux épreuves.

Viñales souffre d'une blessure à l'épaule gauche depuis plus d'un an, contractée lors du Grand Prix d'Allemagne la saison dernière, et n'a toujours pas réussi à se rétablir complètement. Sa chute en qualifications au Sachsenring avait entraîné une luxation de l'épaule, une fracture du trochiter et des lésions du ligament supra-épineux.

Cette blessure a nécessité deux opérations : la première pour poser une plaque, et la seconde, près d'un an plus tard, pour la retirer après qu'il est apparu qu'elle lui causait plus de problèmes qu'elle ne lui en résolvait. C'est lors du Grand Prix des États-Unis, deuxième manche du calendrier cette saison, que Viñales a décidé de s'arrêter, de rentrer en Europe et de se faire retirer la plaque.

Sept mois ont passé depuis, mais l'Espagnol n'est toujours pas complètement rétabli, comme en témoignent ses statistiques. Il occupe la dernière place parmi les pilotes titulaires au championnat, avec seulement six points, après avoir manqué jusqu'à sept Grands Prix. Ce maigre bilan lui a également coûté sa place sur la grille l'an prochain.

Ce week-end, Viñales fait ses adieux à Phillip Island, son circuit préféré, où il a décroché une victoire et trois podiums en MotoGP. C'est une piste sur laquelle il a traditionnellement brillé, mais il s'est retrouvé en grande difficulté vendredi et samedi, gêné par la douleur et la mobilité réduite du haut du côté gauche de son torse.

Maverick Viñales (Tech3)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Compte tenu de ses difficultés à bouger, ses chronos interrogent sur la pertinence de son déplacement en Australie, d'autant qu'il a abandonné le sprint au septième tour en raison de la douleur, du gonflement de son épaule et de la position de pilotage très inhabituelle qu'il doit adopter sur sa moto.

"Pour moi, courir dans ces conditions n'a aucun sens, car je suis le premier à ne pas vouloir rouler en queue de peloton et je souffre énormément. Mon épaule me fait mal, mais si je reste chez moi, je ne suis pas payé", a déclaré Viñales à Motorsport.com, interrogé sur l'intérêt de participer à une course dans un état physique aussi diminué.

La décision du pilote catalan de courir alors qu'il sait qu'il n'a aucune chance de se battre pour autre chose que de ramener sa moto au garage peut légitimement interroger. Toutefois, selon Viñales, il n'a pas d'autre choix, car c'est ce que prévoit son contrat avec KTM. Celui-ci stipule clairement qu'il ne peut manquer que trois Grands Prix avant que des retenues sur salaire ne commencent à s'appliquer, en fonction du nombre de manches auxquelles il ne participe pas.

"Je ne peux rien y faire. Évidemment, je me suis blessé en Q1 alors que je pilotais pour KTM, mais les contrats que l'on signe sont ce qu'ils sont. On accepte de pouvoir manquer trois courses et, à partir de la quatrième, ils commencent à retirer de l'argent", a expliqué le pilote catalan, pour qui la dernière partie de la saison s'annonce particulièrement éprouvante compte tenu de l'enchaînement des Grands Prix.

"Lors des deux courses consécutives en Indonésie et au Japon, j'ai vraiment souffert. Je suis revenu avec une bursite et du liquide dans l'épaule, et les ligaments étaient également dans un très mauvais état. J'ai eu besoin d'une semaine pour récupérer. Mon bras a besoin d'une véritable période de rééducation, et là-bas, j'ai trop forcé", a ajouté le pilote Tech3, dont le contrat est directement conclu avec le constructeur des motos orange.

Ces clauses ne sont toutefois pas propres au constructeur basé à Mattighofen. La plupart des équipes les incluent dans leurs contrats afin de garder leurs pilotes sous contrôle. Selon Viñales, leur modification devrait figurer parmi les priorités de l'association des pilotes que les pilotes MotoGP semblent enfin déterminés à créer.

"Nous devons faire pression sur eux pour que cela change, car c'est un sport dangereux et les blessures en font partie. C'est arrivé à Toprak maintenant : une petite chute idiote et il va manquer six courses", a conclu Viñales.

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