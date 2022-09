Zarco a testé des "choses très différentes" sur sa Ducati

Charger le lecteur audio

Pour la dernière fois de la saison, les pilotes titulaires sont en piste avec leurs motos de course depuis mardi à Misano et, comme chaque année, il s'agit d'une occasion importante pour préparer la saison suivante en testant des évolutions pour la première fois. Johann Zarco, récemment confirmé par Pramac, a ainsi pu tester plusieurs nouveautés mais également adapter un peu plus la Ducati à ses besoins.

"On a surtout travaillé sur les réglages. On a essayé des choses très différentes pour avoir plus de sensations et essayer d'améliorer certains domaines", a expliqué le natif de Cannes après la matinée de mercredi. "C'était un test assez normal, je n'ai pas grand-chose à dire."

Comme les autres pilotes que Ducati va conserver la saison prochaine, Zarco a évalué un nouveau châssis mais n'a pas livré les mêmes commentaires que les autres représentants de la marque : "On avait différentes choses et Ducati essaie de donner toutes ces informations aux pilotes. On voit que nos styles sont très différents parce qu'on sent des choses différentes mais c'est très intéressant pour Ducati."

Johann Zarco a également testé un nouvel embraye et même si "aucun départ n'était meilleur" avec cette pièce, il se satisfait d'avoir pu explorer une nouvelle direction et préfère éplucher l'ensemble des données avant de porter un verdict définitif : "C'était intéressant d'avoir quelque chose de différent sur l'embrayage, apportant des sensation différentes."

"C'est assez dur de grappiller des dixièmes au départ. Il faut travailler quand ils apportent quelque chose de totalement nouveau et différent dans les sensations. On peut sentir du positif mais parfois ça ne se retranscrit pas dans les chronos, donc il faudra voir. Le plus important, c'était d'accumuler les tours", souligne-t-il, lui qui a bouclé 73 tours et occupe le 11e rang au cumul des roulages faits depuis hier matin.

La piste est encore ouverte aux pilotes de 14h00 à 18h00 ce mercredi mais Johann Zarco ne retrouvera sa Ducati qu'au GP d'Aragón : "Je ne roulerai pas cet après-midi parce qu'on a fait suffisamment de choses, suffisamment de tours. Il faisait plutôt chaud et même si je n'ai pas disputé la course dimanche [à cause d'une chute au départ, ndlr], on sent que l'organisme est un peu fatigué de tout le week-end. Le circuit de Misano est assez tortueux, il est assez exigeant physiquement parce qu'il y a beaucoup de freinages."