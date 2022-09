Test Misano - Quartararo devance Bagnaia à la pause

Charger le lecteur audio

Fabio Quartararo a l'avantage sur Pecco Bagnaia à la mi-journée à Misano, où se déroule la deuxième et dernière journée d'un test précieux en vue de la préparation de la saison 2023.

Les pilotes ont été peu nombreux à rouler dans la première heure et lorsqu'ils ont commencé à enchaîner les tours rapides, les trois hommes forts de la saison se sont vite dégagés, en respectant la hiérarchie du championnat puisque Quartararo devançait Bagnaia et Aleix Espargaró. Maverick Viñales, qui pourrait devenir le trublion de la fin de saison, a pris l'avantage au terme de la deuxième heure, mais Bagnaia a fait mieux de 0"017 à une heure de la pause.

Alors qu'il ne restait qu'un quart d'heure en piste, Quartararo a repris l'avantage sur l'Italien et n'a plus lâché la tête. Le Français a continué ses évaluations en vue de la saison 2023 et après un nouveau moteur et un nouveau châssis qui ont donné satisfaction mardi, il devait cette fois évaluer un carénage dont seul Franco Morbidelli disposait pour la première journée.

Bagnaia a conservé la deuxième place devant Viñales et Enea Bastianini, qui a essayé un nouveau châssis mardi. Aleix Espargaró a pris la cinquième place devant Jorge Martín, Miguel Oliveira, Fabio di Giannantonio et Franco Morbidelli.

De retour sur sa MotoGP cette semaine, Marc Márquez a bouclé 34 tours, soit cinq de moins que le total de mardi. Le sextuple Champion de la catégorie, qui veut évaluer sa condition physique mais ne se sent pas encore apte à disputer une course, a pris la 11e place devant Johann Zarco et son coéquipier, Pol Espargaró.

Chez Ducati, Jack Miller ne dispose naturellement d'aucune nouveauté puisqu'il rejoindra KTM la saison prochaine. L'Australien a conclu sa matinée sur une chute au virage 4, selon ses propres mots "quasi identique" à celle de la course et qu'il souhaite analyser pour en comprendre les causes. Miller ne reprendra pas la piste dans l'après-midi et comme souvent lors d'une fin de test, beaucoup de pilotes devraient également s'abstenir.

Certains d'entre eux ne sont même plus présents pour cette dernière journée, à commencer par Andrea Dovizioso, désormais retraité pour de bon après avoir roulé mardi. Les pilotes VR46, Luca Marini et Marco Bezzecchi, sont également absents, tout comme les représentants de Suzuki, Álex Rins et le Champion du MotoE Dominique Aegerter, la marque n'ayant naturellement aucun préparatif à faire pour 2023 puisqu'elle va quitter le MotoGP.

