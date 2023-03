Zarco : Des chutes "presque positives" liées à sa nouvelle approche

Charger le lecteur audio

Johann Zarco est le seul pilote à être tombé deux fois samedi au test de Portimão. Un mauvais signe en vue de la saison 2023 ? Au contraire, le Français y voit le fruit de sa nouvelle approche : jamais véritablement capable d’avoir un pilotage instinctif depuis qu’il pilote des Ducati, et ce malgré de très bons résultats lors de nombreuses courses, il a décidé de tout changer cet hiver, de son entourage à sa préparation, en passant par son pilotage.

Zarco a plusieurs fois confié rencontrer une forme de blocage au moment de prendre certains risques susceptibles de le mettre à terre, mais nécessaires pour tirer le meilleur de sa machine. Il voit donc dans les erreurs de samedi le signe qu'il parvient à mettre en œuvre sa nouvelle approche, dans le sens où il se permet enfin de chercher une limite à laquelle il n’osait pas se confronter par le passé.

"J'ai chuté deux fois mais c'était différent de mes chutes précédentes", a expliqué Zarco. "Ça veut dire que j'essaie de changer des choses et ça aide à obtenir des réponses. Je suis un peu mécontent des chutes parce que ce n'est jamais amusant de tomber mais j'en ai tiré beaucoup d'informations."

"J'ai vraiment chuté sur les freins", a-t-il précisé. "Habituellement, si je perds l'avant, je suis déjà dans le virage, avec peut-être trop d'angle, ce qui fait perdre l'avant. Je ne me suis jamais senti très bien sur les freins. Peut-être que je n'essayais pas. Maintenant je peux le faire, je me dis 'OK.' Cette sensation de limite n'est pas trouvée parce qu'en faisant un peu plus, j'ai fini à terre, mais au moins je sais que ce n'est pas mon esprit qui bloque ça, donc je peux un peu mieux comprendre [la situation]."

Zarco estime ainsi que ses erreurs ont été "presque positives" et, aussi paradoxal que cela puisse paraître, il y voit un "signe que les changements se mettent en place" : "On est là pour faire des tests et ça veut dire que j'essaie et que je tente vraiment de changer des choses pour me donner l'opportunité de gagner".

Johann Zarco

De telles erreurs sont donc susceptibles de permettre à Johann Zarco de trouver cette fameuse limite : "J'essaie des choses et dans le pilotage, je dois changer pour ouvrir la possibilité de victoire cette année. Le processus est là et je suis content de ce que l'on teste, donc maintenant, il faut se concentrer sur les chronos pour être devant".

De meilleures sensations qu'à Sepang

Concernant ces fameux chronos, Johann Zarco n'a pris qu'une modeste 13e place samedi mais ses chutes l'ont privé d'un temps précieux. Il retient surtout son bon rythme, meilleur que lors du test de Sepang, et se réjouit de se rapprocher d'une base pour le début de la saison, ce qui devrait lui permettre de se concentrer sur les réglages ce dimanche.

"J'étais assez rapide immédiatement dans la matinée, c'est positif, et j'aime la piste. Il semble que ça fonctionne bien. On a encore testé différentes motos. Depuis Sepang, on n'a pas vraiment eu le temps de travailler sur les petites choses, de tout aligner et d'être rapides. Mais [samedi], je me sentais beaucoup plus performant qu'à Sepang par rapport aux autres. Il faut que je parle avec l'équipe mais [dimanche], on devrait être prêts avec le package 2023, pour commencer à travailler sur les réglages pour vraiment avoir la moto que je souhaite."

Et s'il est naturellement frustré d'avoir manqué le top 10, le pilote Pramac veut éviter de se mettre une pression inutile pendant un test : "Ça aurait été cool d'être au moins en 1'39"3, je pensais l'avoir mais il n'est pas venu en pneu tendre. Sur le coup, ça contrarie mais après coup, tu te dis 't'es là pour faire des essais, t'as encore le temps de tout mettre en ligne demain'. C'est un défi de le faire sur une journée. On va voir comment je peux progresser mais il faut faire une vraie montée en puissance pour garder le contrôle."

Zarco devrait rouler sans la version du nouveau carénage, pas par choix mais par prudence : "C'est surtout pour 'économiser' quelques carénage parce que [samedi] je suis tombé avec un carénage que l'on veut utiliser en 2023. On s'est dit qu'on allait travailler avec le carénage 2022 parce que s'il y a une nouvelle chute, on pourrait avoir des problèmes pour les [courses] outre-mer."