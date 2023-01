Johann Zarco a cherché à améliorer son approche des courses

Charger le lecteur audio

L'année a commencé par une nouvelle étonnante au sujet de Johann Zarco : son choix de se séparer de son préparateur physique de longue date, Romain Guillot, et de son coach renommé, Jean-Michel Bayle. Le pilote français a toutefois expliqué cette décision par une réflexion globale portant sur sa préparation, qu'il a voulu faire évoluer en vue d'une saison qui s'annonce plus intense que jamais, avec 21 Grands Prix et le doublement du nombre de courses par week-end.

"J'ai essayé d'apprendre de ces deux dernières années et je me suis préparé aussi bien que possible pendant l'hiver. Il y a eu quelques changements pendant cet hiver et j'essaye de m'améliorer", explique Johann Zarco au site officiel du MotoGP. "J'ai dû prendre des décisions, essayer de travailler différemment. J'ai pu apprendre beaucoup de choses. Maintenant il faut réunir tout ce que j'ai pu apprendre afin de performer."

"Ces changements avaient pour but de m'entraîner d'une meilleure manière, pour avoir une meilleure forme physique et une meilleure approche des courses", poursuit-il. "On sait aussi qu'en 2023 on aura deux courses pendant le week-end, alors ça peut être dur et je veux l'aborder du mieux possible pour profiter de ce moment."

Nul ne peut prédire aujourd'hui le poids qu'auront dans le championnat les courses sprint qui viennent enrichir le programme, en mettant en jeu chaque week-end la moitié des points d'une course habituelle, attribués aux neuf premiers. Il y a fort à parier néanmoins que certains pilotes s'adapteront mieux que d'autres à ce format d'une vingtaine de minutes, qui demandera d'être dans le bon rythme dès l'extinction des feux.

"Le travail que l'on va devoir réaliser à partir du vendredi sera très important, mais je pense qu'il l'était déjà, même avec une seule course le dimanche", estime Johann Zarco. "Le fait d'avoir une course le samedi laisse un peu moins de temps, il faut être immédiatement performant. Avec une course courte, qui fait la moitié de la distance, il faut se placer en première ligne pendant les qualifications et prendre un bon départ. Il y a des pilotes qui ont de bonnes qualités pour cela. Et puis je pense que ce sera aussi une bonne façon de comprendre ce dont on a besoin pour la course longue du dimanche."

Le pilote Pramac ne se risquera pas à prédire s'il sent ce format taillé pour lui ou non, mais on sent son impatience à l'idée de se frotter à l'exercice, fort de cette nouvelle préparation, et aussi de prendre ses marques avec la nouvelle Ducati après avoir subi durant toute la saison dernière une GP22 dont les pilotes d'usine avaient reçu in extremis une version légèrement différente.

Pour autant, il le sait, la richesse du plateau reste un élément central dans la tournure que pourra prendre ce championnat, lui qui veut croire que "tous les ingrédients" sont réunis cette année pour qu'il puisse à son tour connaître la victoire. "Si on ne sent pas super bien, on ne perd pas une ou deux places, mais dix. C'est pourquoi on ne peut pas juste nommer un pilote qui pourrait être un adversaire ou mener tout le championnat", explique-t-il. "Je pense que le favori reste le Champion du monde, Pecco [Bagnaia], et le deuxième, Fabio [Quartararo]. Le titre [en 2021] puis la deuxième place en 2022, cela montre que Fabio a la régularité et qu'il sera celui qui va se battre à nouveau pour le titre."

"Mais en sachant à quel point Marc [Márquez] est motivé, avec l'hiver stable qu'il a pu faire, je pense qu'il sera au top. Aprilia a été une énorme surprise en 2022 et je pense qu'ils veulent aussi confirmer en 2023. Et puis il y a les huit Ducati ; j'en fais partie et peut-être qu'il vaut mieux ne pas trop regarder autour de soi et juste pousser pour soi-même."

