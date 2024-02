C'est confirmé pour Zarco : "Les choses ont bougé chez Honda"

Après les propos encourageants des pilotes officiels à l'issue du Shakedown, la semaine dernière, Johann Zarco a lui aussi livré un tableau résolument positif au sujet du chemin qu'emprunte Honda, en quête de solutions pour s'extraire des bas-fonds du classement.

Revenu en piste avec un peu d'avance sur les pilotes des marques européennes, le Français, désormais membre du team LCR, est sorti du Shakedown heureux des sensations qu'il a immédiatement pu retrouver. "On est toujours content quand les chronos arrivent, et ça a été le cas. Je ne m'y attendais pas, donc ça donne des sensations encore meilleures que ce à quoi je pouvais m'attendre", se félicite-t-il à la veille de son retour en piste pour le test officiel de Sepang.

À Valence, en novembre, il avait déjà pu passer une journée sur la Honda, d'abord pour quelques tours sur la version 2023, puis au guidon du prototype 2024. Et déjà, il avait senti la réaction du constructeur, notant une différence très nette entre les deux modèles : "Au moins sept dixièmes ! Je n'avais fait que deux runs sur l'ancienne moto, on était passés directement à la nouvelle, celle avec laquelle on allait travailler. Mais ça m'avait procuré une grosse admiration pour ce que Marc [Márquez] a fait l'année dernière." Tout est dit.

La suite s'est donc écrite avec une RC213V peu à peu révolutionnée par les ingénieurs, et Johann Zarco est parfaitement réceptif à ce travail qui est en train d'être accompli. "Ce que j'aime avec Honda, c'est qu'ils ont peut-être besoin de temps pour apporter des nouveautés, mais ces nouveautés semblent très bien fonctionner. Ce qui peut être très positif, c'est qu'on n'est vraiment qu'au début du nouveau projet et, connaissant la façon dont les Japonais sont capables de travailler, ça me donne très bon espoir."

"Et puis, je me suis senti bien sur la moto, et ça aussi c'est vraiment bien. Quand on passe quelques semaines sans piloter et qu'on revient sur une MotoGP... Pour moi, la différence était encore plus grande [en passant] de la Ducati à la Honda. J'ai pu expliquer plus de choses que [quand j'ai enchaîné] direct à Valence, où j'étais fatigué. C'était très bien pour avoir des informations claires, et très utile."

Johann Zarco a déjà fait deux jours de test la semaine dernière. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Soulignant à quel point, même en version de série et même dans le modèle MotoGP de 2023, "la Honda s'adapte mieux à vous que la Ducati", Johann Zarco semble embrasser cette transition avec simplicité. "Les premières sensations étaient presque bonnes, c'est juste que les chronos ne venaient pas", explique-t-il. "Clairement, les changements que Honda avait faits dans ce qu'ils avaient apporté à Valence étaient déjà intéressants, et ça m'avait donné bon espoir pour l'hiver. En suivant mon entrainement normal à la maison, j'avais un peu plus de motivation ou de confiance dans la manière de gérer les deux prochaines saisons, et j'ai eu cette confirmation dans les deux jours que j'ai faits au Shakedown."

La bonne moto pour lui ?

Si, sur le papier, son passage de la Ducati à la Honda a de quoi interpeler, Johann Zarco apparaît de plus en plus convaincu qu'il s'agissait de la bonne démarche pour lui, répondant à ce qu'il recherchait à titre personnel.

"Pour moi, le point faible de la Ducati était la manière de freiner, ou de bien ralentir la moto. Même si ça pouvait être un point fort de la moto, moi je n'arrivais pas à bien gérer mon style avec ça. Or, avec la Honda, j'arrive à bien contrôler ce domaine. Alors je suis très content d'avoir un contrôle différent de la moto. Ça m'aide aussi à m'améliorer en tant que pilote, à avoir différentes sensations sans rester bloqué sur quelque chose comme avant."

Et son sentiment est d'autant meilleur que le Français voit aussi l'évolution qui se joue actuellement chez Honda. Même au sein de l'équipe satellite du constructeur, il assure se sentir intégré dans le projet : "Clairement. Je suis très content. Par rapport à ce que j'ai pu connaître chez Pramac auparavant, avec ce contact très étroit avec Ducati, j'ai le même sentiment maintenant chez LCR avec Honda. Pour le moment, tout va bien. Je crois que les choses ont bougé chez Honda, pour avoir cette approche différente. Je dirais que j'ai de la chance d'arriver au bon moment pour ce changement."

Les choses ont bougé chez Honda. J'ai de la chance d'arriver au bon moment pour ce changement.

"Je suis content, parce que ça semble être le bon moment de faire ce travail avec Honda et la manière dont Honda apporte de nouvelles choses aide beaucoup. Les choses fonctionnent actuellement et c'est vraiment une bonne sensation", se félicite le pilote de 33 ans.

"Je voulais relever ce challenge en sachant qu'avec la manière dont j'ai pu grandir en tant que personne, je peux réussir à prendre du plaisir dans les moments difficiles, à prendre le positif du week-end ou à analyser l'ensemble de la situation. Et là, je suis prêt à le faire mais apparemment je peux prendre du plaisir sans traverser de moment trop difficile ! C'est ce qu'il y a de plus positif à l'heure actuelle après le test de Valence et les deux jours du Shakedown."

Lire aussi : MotoGP Campinoti pressent une surprise Zarco en 2024

"J'ai appris beaucoup de choses chez Ducati et il y a des choses que je n'arrivais pas à bien faire, alors j'y travaille encore. À l'heure actuelle, j'ai l'impression d'y arriver mieux sur la Honda. Alors je ne peux pas dire que j'utilise un style Ducati, Honda ou Yamaha ; pour moi, c'est plus une évolution personnelle. Mais clairement, par rapport à ce sur quoi je veux travailler sur moi-même, je peux le faire avec cette nouvelle moto."

Grâce aux concessions, qui appuient le travail mené par Honda en permettant aux titulaires de réaliser plus d'essais, Johann Zarco a déjà fait deux jours de piste la semaine dernière, durant lesquels il a eu "le temps de bien travailler dans le stand, sans stress". Place dès demain au test officiel, où le rythme risque de changer. "C'est humain pour un pilote de se comparer immédiatement et de stresser au sujet des chronos. Donc c'était bien d'avoir ces deux jours plus calmes. On va continuer à travailler durant ces trois jours [à venir] mais je crois, et je sens, qu'on va aussi travailler avec la performance."