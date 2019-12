Zarco : "Les courses avec Honda m'ont permis d’ôter quelques doutes"

Après une longue attente, l'arrivée de Johann Zarco dans le groupe Ducati a finalement été officialisée en début de semaine, mettant fin à un suspense qui n'en était plus un, particulièrement depuis que le Français lui-même s'était exprimé sur le sujet dans les colonnes de Moto Journal. "J’aimerais préciser que la nouvelle aurait dû tomber avant que le magazine ne sorte. Quoi qu’il en soit, je suis très content de l’accueil reçu par cette annonce", commente aujourd'hui le pilote sur le site officiel du MotoGP.

Johann Zarco a bien des raisons d'être content et soulagé, car il faut dire qu'il a connu une année bien mouvementée, depuis ses premiers essais de la KTM il y a un peu plus d'un an. En souffrance au guidon d'une RC16 qui ne lui a jamais transmis de bonnes sensations, le double Champion du monde Moto2 a réussi à changer ses plans et obtient finalement une Ducati GP19 après un parcours tortueux l'ayant vu tenter sa chance chez Honda.

"Quand j’ai décidé de quitter le projet KTM en août dernier, je n’avais aucun plan B. Puis ils m’ont écarté au profit de Kallio… Au final, ça a été un mal pour un bien, puisque dans la foulée, l’opportunité s’est présentée à moi de courir sur la Honda", souligne-t-il. "Je voyais bien que Jorge [Lorenzo] n’était plus trop en phase. Alors même si je ne savais pas encore de quoi son avenir allait être fait, j’ai entrepris de jouer cette carte à fond. Forcément, lorsqu’il a convoqué cette conférence de presse à Valence pour faire savoir qu’il mettait un terme à sa carrière, je me suis dit que ça sentait plutôt bon. Mais durant le week-end, le vent a tourné et beaucoup de choses ont été chamboulées. D’ailleurs, c’était un peu bizarre [le] dimanche, car je savais déjà que je n’avais quasiment plus aucune chance."

"Finalement, Ducati m’appelle lundi en me disant ‘il faut qu’on discute’. Nous avons eu plusieurs meetings durant lesquels ils m’ont expliqué ce qu’ils pouvaient me mettre à disposition et ils ont su me convaincre. Ça m’a mis en confiance !" admet Zarco, qui n'avait pas caché ses réticences initiales. "Ils m’ont dit que le team Avintia allait complètement changer de statut. Et puis pour ma part, j’allais avoir la possibilité de rejouer ce top 7 ou 10, pour disons mériter ensuite une moto encore meilleure dans un futur proche, avec peut-être des podiums à la clé."

Ces résultats parmi les sept à dix premiers constituent l'objectif que s'est fixé Zarco, maintenant qu'il va piloter une Ducati GP19, une machine similaire donc à celles dont disposaient cette année Dovizioso, Petrucci et Miller, et victorieuse trois fois. "Oui [c'est l'objectif], sauf si ça se présente mieux… Après, je sors d’une année quand même bien difficile. Un retour dans le top 7 ou 10 sur toutes les courses, ça serait déjà bien. Pour l’heure, il vaut mieux reprendre des objectifs raisonnables, pour ensuite viser podiums et victoires."

Compte tenu de cet accord tardif, le pilote français n'a pas encore pu prendre le guidon de sa nouvelle moto, qu'il découvrira début février lors des essais de Sepang. Arrivé en MotoGP il y a trois ans, il s'agira d'une quatrième machine différente pour lui, pourtant il ne s'inquiète pas de cette nouvelle adaptation qu'il va lui falloir réussir en peu de temps.

"Ces trois courses disputées sur la Honda ont vraiment permis d’ôter quelques doutes, qui avaient pu s’installer par manque de résultats. Le fait d’avoir eu de bonnes sensations et qu’eux-mêmes aient été satisfaits de mon approche, ça m’encourage à croire que tout se passera bien", explique-t-il. "Je sais que c’est une moto performante. C’est justement cette stabilité, tant dans le travail que dans la technique, qui me permettra de davantage me concentrer sur le pilotage afin de retrouver des sensations de top pilote."