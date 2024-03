Zarco doute moins chez Honda que chez KTM : "Je n'ai plus cette peur"

Johann Zarco a volontairement délaissé la Ducati cette saison, la marque lui ne lui ayant proposé qu'un contrat d'un an alors qu'il s'est engagé pour deux saisons fermes chez LCR, avec une troisième en option. Renoncer à la Desmosedici pour la Honda lui a aussi fait quitter la lutte régulière pour le top 10 et se retrouver en fond de classement, une transition déjà connue en 2019.

À l'époque, le Français était passé de la Yamaha, avec laquelle il avait décroché ses premières poles et podiums, pour une KTM alors en manque de performance et sur laquelle il était en grande difficulté. C'est précisément là qu'il perçoit une différence avec sa situation actuelle sur la Honda, machine qui convient à son style même si elle est aujourd'hui distancée. Et surtout, Zarco estime avoir maintenant l'expérience nécessaire pour gérer une phase difficile, ce qui n'était pas le cas il y a cinq ans.

"J'avais peur quand je suis passé de la Yamaha à la KTM", a expliqué le pilote LCR. "C'est pour ça que j'ai quitté KTM [en cours de saison en 2019], j'avais vraiment peur de perdre mon talent. Je n'ai plus cette peur parce qu'avec ce que j'ai appris chez Ducati, j'ai tellement de références, également sur moi, que je peux beaucoup mieux voir la situation."

"Grâce à ça, je peux vraiment séparer mon esprit entre ce qui vient du matériel et ce que je peux faire. Grâce à mon âge et mon expérience, je sais que je peux faire confiance au projet, et presque attendre, je dirais, parce que j'ai suffisamment d'expérience pour ne pas perdre cette confiance."

De plus, être distancé sur la Honda n'a pas la même signification qu'être distancé sur la KTM en 2019, le MotoGP ayant beaucoup évolué : "Quand j'étais chez KTM, je n'étais même pas en mesure de me battre. Maintenant, OK, on se bat pour la 13e, la 14e ou la 12e position, mais le niveau est tellement serré que même se battre pour la 12e place signifie quelque chose. Cela ne veut pas dire que l'on est hors du jeu. C'est pour ça que je suis vraiment heureux de relever ce défi parce que je sens que je ne vais pas perdre le contrôle de moi-même."

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le contrat de Zarco avec LCR sera probablement son dernier en MotoGP et, après avoir fait ses preuves, il est à un stade de sa carrière où il accepte plus facilement de passer par une phase difficile. Quand quitter KTM était devenu une urgence pour son avenir – ne sachant pas que la moto serait, selon ses propres termes, "métamorphosée entre 2019 et 2020" – il voit cette fois la possibilité de contribuer au redressement de Honda comme une opportunité intéressante.

"Là, je ne suis pas du tout dans le même cas de figure, j'ai grandi depuis et j'ai pu prouver, aux gens et à moi-même, que je commençais à gérer la catégorie MotoGP. C'est pour ça que je profite davantage de repasser par cette étape : 'Allez, fais le job de pilote, les autres essaient de comprendre, toi tu grandis en même temps'. En tant qu'homme, simplement, c'est super intéressant, mais du coup, je ne me démoralise pas parce que je sens que ça peut le faire."

Zarco reste "très confiant" pour la suite

Il suffit de regarder le classement des qualifications, où les quatre pilotes Honda ont fermé la marche, pour constater les difficultés de la marque à Portimão. La RC123V manque de grip à l'arrière, ce qui lui coûte particulièrement cher depuis le début du week-end sur un tracé à l'adhérence très faible en raison de la poussière et du sable. Pas de quoi inquiéter Zarco pour la suite, surtout en voyant Honda redoubler d'efforts pour corriger le tir.

"Moi, je suis un pilote très constant, c'est pour ça que ma façon de piloter apporte des informations constantes à Honda, pour avoir une base puis progresser depuis cette base. En course, c'est le moment de se battre parce que quand on est sur la moto, on ne pense qu'à se battre. C'est une chose que je peux faire et je suis au moins content de ça. Je suis très concentré et je ne perds aucune concentration ou motivation parce que ce n'est que le début. Je suis très confiant."

"Honda a besoin de tout très bien contrôler donc avec le nouveau projet qu'ils ont lancé, ils travaillent sur ça et on verra, on a toujours des confirmations de ce qui nous fait défaut. On ne peut pas construire quelque chose de nouveau en une seule course."

"Ils ont besoin de contrôler les choses, un peu comme moi finalement", a résumé Zarco. "C'est pour ça que je garde confiance parce que ce n'est que la deuxième course. On s'attendait à du bon, on n'a pas eu de bon. Les écarts ne sont franchement pas énormes, c'est pour ça qu'on ne peut pas se démoraliser, en tout cas maintenant."