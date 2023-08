Zarco frustré par son début de course : "J'ai raté la victoire"

Comment souvent, Johann Zarco a été contraint à une remontée dans le classement en course sprint à Silverstone. Seulement neuvième sur la grille, il n'était que 11e quelques virages plus loin. Avec seulement dix tours au programme, le Français n'a pu remonter que jusqu'au quatrième rang mais pense qu'il avait le potentiel pour faire nettement mieux, ce qui l'a laissé avec une certaine frustration.

"J'ai juste raté le début : bon départ, mais pas moyen de diriger la moto sur les premiers virages", a résumé Zarco au micro de Canal+. "Les autres qui utilisent le grip d'une autre manière, et voilà, difficile de dépasser. J'ai essayé de le faire, on a pu le voir, mais à chaque fois, je m'écartais, je perdais des places : 11e au premier tour, c'est dur de remonter. D'habitude, j'arrive à faire un peu la différence avec ma technique, mais aujourd'hui elle ne fonctionnait parce que la moto, ça n'allait pas."

"C'est dommage. Ce bon feeling sur la moto, ça se joue à pas grand chose. Il y a tellement plu aujourd'hui que l'on avait bien progressé, avec beaucoup d'eau sur la piste. En essayant de faire encore un peu mieux, ça a été moins bien aujourd'hui. J'ai raté la victoire, c'est pour ça que j'étais déçu. Mine de rien, un peu de points : j'égalise mon meilleur résultat en course sprint donc ça va."

"C'étaient les conditions parfaites pour penser à la victoire", a ajouté Zarco lors de sa rencontre avec la presse. "C'est sûr que ce n'est pas facile de partir neuvième mais je ne me sentais pas aussi bien que d'habitude sur la moto dans ces conditions. On a fait de gros progrès avec beaucoup de pluie, beaucoup d'eau sur la piste, et je pense que c'est pour ça qu'on a eu des soucis sur la moto avec moins d'eau sur la piste."

Johann Zarco

"C'est dur de trouver les bons réglages. C'est bien de chercher ça avec Massimo [Branchini, son chef mécanicien], on est très proches d'avoir quelque chose de très bon mais quand ce n'est pas le cas, on fait une bonne course mais pas fantastique."

Zarco peut néanmoins aborder la course de dimanche, pour laquelle le risque est bien plus faible, avec une certaine confiance, jugeant son rythme sur piste sèche "pas mal du tout" après les essais de vendredi. "La difficulté, c'est le départ en neuvième place", a-t-il néanmoins déploré. Zarco a pris la piste tardivement en raison d'un changement de disque : "En qualifications, on a eu un problème sur la roue avant et ça nous a fait perdre du temps au début. Je pense qu'il y aurait eu moyen de se qualifier au moins sur la première ligne."

"Il va falloir trouver ces bonnes sensations pour gagner des places. On sait que la course est longue sur 20 tours, j'utiliserai ça pour remonter le mieux possible."